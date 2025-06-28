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Обожал рыбалку и собирать грибы: от вражеского дрона погиб 45-летний боец с Киевщины
Алексей Филиппов, как и сотни тысяч защитников Украины, ни минуты не колебался в том, чтобы защищать страну, ведь не хотел, чтобы оккупанты добрались до его родного дома. У него было много планов, которые оборвала страшная война. Алексей Филиппов из Фастова пал в бою на востоке. В скорби по мужчине осталась мать, брат, дети Андрей и Саша. В июле ему должно было исполниться 46 лет, сообщает городской совет.
«Алексей после школы продолжил обучение в колледже связи, а высшее образование получал в Институте связи. Работал на типографии бригадиром отделения паллетирования, позже — в Электротехнической компании в городе Вишневое. В мирной жизни Алексей Филиппов любил проводить свободное время на природе, обожал рыбалку и собирать грибы», — говорится в сообщении.
По информации городского совета, 20 декабря 2024 года Алексей был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в должности инспектора пограничной службы — наводчика второй группы противотанковых ракетных комплексов. За полгода зарекомендовал себя как сильный и мужественный боец.
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