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Бойца ММА из россии ударило током во время празднования победы над корейцем (видео)
28-летний российский боец смешанных единоборств, бывший участник ONE Championship Иван Паршиков (16 побед, 5 поражений) едва не погиб, празднуя победу на ринге. Ранее непобедимого боксера, родившегося в рф, зарезали на железнодорожной станции в Берлине.
На опубликованном в соцсетях видео видно, как боец ММА после победы над южнокорейцем Да Ун Чжоном на турнире AFC 37 во Вьетнаме залез на канаты ринга, схватился за металлическую мачту с осветительным оборудованием и… получил сильный удар током. К ужасу стоявшего рядом тренера и публики, Паршиков без сознания рухнул вниз. Правда, худшего удалось избежать: кандидат на премию Дарвина быстро пришел в себя и продолжил празднование, нырнув в бассейн.
June 26, 2025
«Идея прыгнуть прямо с ринга в бассейн оказалась не самой удачной», — с юмором прокомментировал видео в соцсети Иван Паршиков.
Добавим, что, несмотря на курьезный инцидент, россиянин не получил серьезных травм и намерен продолжать карьеру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего футболиста убил мобильный телефон, двое детей остались сиротами.
Фото из соцсетей252
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