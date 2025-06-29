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Спорт

Бойца ММА из россии ударило током во время празднования победы над корейцем (видео)

9:59 29 июня 2025
Иван Паршиков


28-летний российский боец смешанных единоборств, бывший участник ONE Championship Иван Паршиков (16 побед, 5 поражений) едва не погиб, празднуя победу на ринге. Ранее непобедимого боксера, родившегося в рф, зарезали на железнодорожной станции в Берлине.

На опубликованном в соцсетях видео видно, как боец ММА после победы над южнокорейцем Да Ун Чжоном на турнире AFC 37 во Вьетнаме залез на канаты ринга, схватился за металлическую мачту с осветительным оборудованием и… получил сильный удар током. К ужасу стоявшего рядом тренера и публики, Паршиков без сознания рухнул вниз. Правда, худшего удалось избежать: кандидат на премию Дарвина быстро пришел в себя и продолжил празднование, нырнув в бассейн.

«Идея прыгнуть прямо с ринга в бассейн оказалась не самой удачной», — с юмором прокомментировал видео в соцсети Иван Паршиков.

Добавим, что, несмотря на курьезный инцидент, россиянин не получил серьезных травм и намерен продолжать карьеру.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего футболиста убил мобильный телефон, двое детей остались сиротами.

Фото из соцсетей

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