Не только весной и осенью: что важно знать об июньской обрезке плодовых деревьев и кустарников и как ее правильно сделать

Забудьте об обрезке только весной или осенью! Июнь — идеальное время для летней обрезки, которая поможет омолодить и сформировать ваш сад. В этот период молодые «молочные» побеги легко распознаються, а также хорошо видны больные, сухие или подмерзшие ветви, только загущающие крону, пишут Добрі Новини.

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Преимущества июньской обрезки

• Омоложение и формирование: Позволяет сформировать компактные деревья и кустарники, удобные для ухода и сбора урожая.

• Здоровье растений: Удаление больных ветвей предотвращает распространение вредителей и болезней.

• Стимуляция роста: Летняя обрезка стимулирует рост новых побегов, успевающих окрепнуть к зиме, делая кусты более густыми и выносливыми.

• Правильное освещение: Обрезка способствует формированию открытой, чашеобразной кроны, которая лучше освещается солнцем и проветривается.

На что обратить внимание

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1. Черная смородина: Удалите сухие ветки у основания и прорежьте молодую поросль, оставляя сильнейшие побеги. Верхушки молодых побегов следует прищипнуть для лучшего кущения.

2. Красная смородина: Также подлежит обрезке в июне, но прищипывание не обязательно.

3. Декоративные кусты: После цветения проведите легкую обрезку для сохранения формы, учитывая, на каких побегах образуются цветки.

4. Поросль от прививки: Обязательно своевременно удаляйте ее во избежание вытеснения привитой части. Ослабьте или измените обвязку на месте прививки.

5. Формирование молодых деревьев: Укорачивайте длинные побеги, оставляя главные скелетные ветви, чтобы уменьшить высоту кроны и облегчить уход за деревом.

При обрезке всегда направляйте срез так, чтобы листочек или почка «смотрели» наружу, это способствует правильному формированию кроны. Удалённые веточки черной смородины можно высушить и использовать для чая или консервации.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как правильно летом обрезать малину.

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