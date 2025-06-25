Сделайте это после плодоношения: как правильно летом обрезать малину

Летняя малина может вознаградить вас обильным урожаем. Ее плоды сладкие, ароматные и идеально подходят для консервации, но чтобы растения хорошо плодоносили в следующем сезоне, нельзя забывать о правильной обрезке. Обрезка малины после плодоношения — ключевая процедура, влияющая не только на количество и качество будущего урожая, но и на здоровье всего куста. Выполненная вовремя и правильно, она защищает кусты от болезней и прореживания. Лучшее время для обрезки летней малины — сразу после плодоношения, которое обычно приходится на конец июня — середину июля, пишет zielony.onet.pl.

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Чем быстрее вы удалите старые побеги, тем больше света и места будет предоставлено молодым побегам, которые завяжут почки в следующем году. Слишком долгое ожидание может ослабить рост новых побегов и увеличить риск грибковых заболеваний, поскольку старые деревянистые побеги легко становятся рассадником возбудителей болезней.

Мы удаляем только те побеги, которые плодоносили, — их обычно можно распознать по деревянному, серо-коричневому цвету, растрескивающейся коре и остаткам соцветий или плодоножек. Срезаем их поближе к земле, используя острые секаторы. Делайте это в сухой день, чтобы снизить риск заражения. Слабые, тонкие и сломанные молодые побеги также следует удалять — оставляйте только хорошо разросшиеся здоровые, желательно 6−8 штук на погонный метр ряда.

Все удаленные побеги следует убрать из сада и сжечь — их не следует отправлять на компост, поскольку они могут быть переносчиками болезней. Также следует разрыхлить почву между рядами, добавить слой компоста или мульчи и полить кусты, если лето засушливое.

Правильная обрезка малины — одна из важнейших процедур по уходу за ней.

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Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно приготовить полезный раствор для малины. Средство с горчицей защитит малину от долгоносика.

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