А вот теперь уже настоящее лето: в Украину с Балкан идет 40-градусная жара

В начале новой рабочей недели в Украине будут преобладать достаточно комфортные погодные условия с температурой около нормы и небольшими кратковременными дождями. Так считает известный синоптик Игорь Кибальчич.

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«Постепенно с середины недели и особенно на выходных к нам поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова, в результате чего существенно возрастёт дневная температура. Сильнее всего жара коснётся южных, центральных областей, а также Закарпатья. Здесь местами воздух будет разогреваться до +35…+38 °С», — прогнозирует он.

В понедельник, 30 июня, ночью в Украине местами возможен небольшой дождь, днём в северных, центральных областях, а также в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, днём в Украине местами может усиливаться до 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+19 °С, днём +21…+26 °С, на юге и в Крыму +26…+31 °С. В северных областях ночью +10…+15 °С, днём +19…+24 °С.

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Во вторник, 1 июля, в Украине существенных осадков не ожидается, только на севере Левобережья возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, в северных и восточных областях местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+16 °С, днём +18…+24 °С, в южной части и в Закарпатье +25…+30 °С.

В среду, 2 июля, на большей части территории Украины осадков не ожидается, только в северных и восточных областях днём возможны кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, на крайнем западе переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+16 °С, днём +22…+27 °С, в южных и западных регионах +27…+31 °С.

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В четверг, 3 июля, по всей территории Украины ожидается погода без осадков под влиянием области высокого давления. Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, днём +27…+32 °С, на юге и в Закарпатье местами +33…+35 °С.

В пятницу, 4 июля, в Украине сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +28…+33 °С, в центральных и южных областях +32…+37 °С.

В субботу, 5 июля, ночью в западных и северных регионах, днём также местами в центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в западных и северных регионах ночью ожидается в пределах +12…+17 °С, днём +20…+25 °С, на остальной части страны ночью +17…+22 °С, днём +30…+38 °С.

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В воскресенье, 6 июля, в центральных и южных областях пройдут местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный / северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °С, днём +22…+27 °С, на юго-востоке +29…+35 °С.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в июле средняя месячная температура предполагается 21,6 - 26,0 ° (в Карпатах 17 - 19 ° тепла), что на 2,0 - 2,5 ° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 25−73 мм, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84−109 мм, что меньше нормы (64−79%).

Как писали «ФАКТЫ», в июне очень часто преобладала дождливая погода с температурой ниже нормы.

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