Капризный июнь: середина первого месяца лета обещает быть дождливой и с температурой ниже нормы

Прохладная погода с периодическим осадкам, которая наблюдалась в Украине в последнее время, удержится и на следующей неделе.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует дожди разной интенсивности, которые местами будут сопровождаться грозами и сильным ветром. «Температурный фон окажется ниже нормы на 1 — 4 °C, особенно прохладными будут ночи. Только в южных регионах ожидается по-летнему теплая погода с комфортными показателями температуры воздуха», — добавил он.

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В понедельник, 16 июня, на Левобережье Украины, днем на крайнем западе страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, при грозах иногда может усиливаться до 15−17 м/с. Температура воздуха ночью составит +9… +15 °С, днем +22… +27 °С, на крайнем юге и Закарпатье до +29 °С.

Прогноз погоды на 16 июня. Фото Укргидрометцентра

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Во вторник, 17 июня, ночью в Украине осадки не ожидаются. Утром и днем в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны ливни в сопровождении грозы и мелкого града. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем местами может усиливаться до 15−17 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах +12…+17 °С, днем +22…+27 °С, на юге местами +28…+30 °С, в западной части +18…+23 °С.

Прогноз погоды на 17 июня. Фото Укргидрометцентра

В среду, 18 июня, ночью в восточных областях и Крыму, днем в большинстве регионов Украины, за исключением южной половины, пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9… +15 °С, днем +18… +23 °С, в южной части и в Закарпатье +24… +29 °С.

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Прогноз погоды на 18 июня. Фото Укргидрометцентра

В четверг, 19 июня, ночью без существенных осадков, днем в северных, восточных и местами центральных регионах пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер ожидается северо-западного направления, 7−12 м/с, днем местами может усиливаться до 15−20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9… +15 °С, днем +19… +24 °С, в Закарпатье и в южных областях +24… +29 °С.

Прогноз погоды на 19 июня. Фото Укргидрометцентра

В пятницу, 20 июня, ночью местами на юго-востоке, днем в северных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, днем на Левобережье порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +8… +14 °С, днем +18… +23 °С, в южных областях местами +24… +29 °С.

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Прогноз погоды на 20 июня. Фото Укргидрометцентра

В субботу, 21 июня, под влиянием антициклона на территории Украины ожидается облачная погода, без осадков. Ветер в западной части переменных направлений, на остальной территории северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8… +13 °С, днем +20… +25 °С, на крайнем юге и в Закарпатье +26… +28 °С.

В воскресенье, 22 июня, в Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, лишь днем в западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10… +15 °С, днем +22… +27 °С, на юге до +29 °С.

Напомним, что во второй половине рабочей недели ожидается всплеск магнитных бурь, а следующий будет в конце июня.

Фото Pixabay

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