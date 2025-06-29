Заслужил: Артем Пивоваров получил от Зеленского почетное звание в свой день рождения (фото, видео)

28 июня, в свой 34 день рождения, исполнитель и автор песен Артем Пивоваров получил почетное звание Заслуженного артиста Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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В этот же день по случаю Дня Конституции ряд других граждан также получили государственные награды. Награды вручались «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов и добросовестное исполнение профессионального долга».

«Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин президент, за награду!» — написал Пивоваров на своей странице в Instagram. Он также опубликовал фотографии с торжественной церемонии награждения, состоявшейся на Софийской площади в Киеве, где появился в деловом костюме oversize.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее Артем Пивоваров был признан лучшим певцом по версии музыкальной премии YUNA-2025. Вручение наград проходило в Жовтневом дворце в центре Киева.

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