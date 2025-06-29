Разбито сердце: Анджелина Джоли разочарована из-за последнего шага Брэда Питта

Анджелина Джоли, мечтающая покинуть США и переехать в другую страну, очень расстроена. Источники сообщили, что 50-летняя американская актриса и режиссер призналась, что ей грустно, потому что ее бывший муж разорвал отношения с их двумя старшими сыновьями, 22-летним Меддоксом Чиваном Джоли-Питтом и Паксом Тхиеном Джоли-Питтом, которому 21 год.

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По словам инсайдеров, Джоли откровенно призналась в проблеме своим друзьям, сказав: «У меня просто разбито сердце». Она добавила, что «всегда делала» то, что считала правильным для своих шестерых детей.

Напомним, звезда подала на развод в 2016 году после ссоры с Брэдом Питтом на частном самолете. Процесс официально был завершен только в декабре 2024 года после 8-летней судебной борьбы за опеку над детьми, пишет издание Geo.tv.

В 2020 году Пакс ко Дню отца написал пост, в котором назвал Питта «чудовищем мирового класса» и продолжил утверждать, что его отец заставил младших братьев и сестер «дрожать от страха».

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По данным источников, это сообщение было как «нож в сердце Брэда».

Инсайдеры заявили, что актер смирился с тем, что, возможно, больше никогда не будет общаться с Мэддоксом и Паксом, поскольку прошло много времени с тех пор, как оба мальчика в последний раз виделись с ним. Однако не теряет надежды сохранить отношения с частью детей.

«Он опустошен, но начинает понимать, что отношения со старшими ребятами уже не исправить. Он думает, что их настроили против него», — утверждает источник.

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Напомним, актер раскритиковал Анджелину Джоли за воспитание детей, потому что вспомнил собственный юношеский опыт.

Фото: Getty Images

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