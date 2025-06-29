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Волна удачи накроет с головой: в первые дни июля успех придет к пяти знакам зодиака
Последние дни июня для некоторых знаков зодиака могут быть очень удачными. И удача будет сопутствовать и в начале июля. По мнению астрологов, это отличное время, чтобы начать важные дела, завязать перспективные знакомства или изменить отношение к себе.
Кто будет наиболее успешен и удачлив в начале июля, говорится в гороскопе, составленном для специального сайта.
Овен
Овны окажутся перед стартом к чему-то большему. Их ожидают заманчивые предложения, которые поступят в начале июля. Не отказывайтесь, предложения и любые деловые переговоры будут по-настоящему перспективными. Прислушайтесь к интуиции — она подскажет верный путь. Не бойтесь действовать первыми.
Лев
Львы на пороге перемен после небольшого затишья. Вас ожидает успех на карьерном поприще. Могут появиться новые союзники или возможность проявить себя с лучшей стороны. Львы окажутся в центре внимания, и это внимание пойдет только на пользу. Для вас наступает время ярких поступков.
Стрелец
Для Стрельцов все начнет складываться само собой. Вы почувствуете поддержку Вселенной и сильное желание многое изменить. Финансовые вопросы могут решиться с минимальными усилиями. Удачное время для путешествий, переездов, сдачи экзаменов и презентаций. Главное — не упустить шанс.
Рыбы
Рыбы в начале большого пути, все процессы будут идти быстро и благоприятно для вас. Больше всего удачи будет в делах, связанных с самореализацией. Прислушайтесь к внутреннему голосу, это поможет получить вдохновение, которое изменит приоритеты. Ваши мечты имеют шанс на воплощение.
Телец
Тельцам улыбнется удача, особенно если вы ищете новую работу или планируете проект. Возможны приятные встречи, от которых зависит будущее. Вы получите неожиданную прибыль. Главное — не терять концентрации и не лениться.
Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака ждет успех в июле 2025 года.40586
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