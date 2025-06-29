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Кто бы мог подумать: SLAVIA шокировала поклонников тем, как выглядит после родов
Бывшая жена Михаила Хомы (DZIDZIO), певица SLAVIA (настоящее имя — Ярослава), недавно родившая первенца, показала, как выглядит после родов.
SLAVIA выложила сторис в Instagram, где показалась в розовом купальнике и засветила животик. Видео певица сопровождала комментарием одной из подписниц: «Это фигура после родов? Как так удалось?».
SLAVIA также поделилась своими мыслями относительно восстановления после родов. Она всю жизнь занимается спортом, видимо, поэтому восстановление проходит быстро и легко.
«Я родила 20 дней назад и уже на пятый день после родов животик был такой, как сейчас», — рассказала артистка.
Женщина также отметила, что это еще не идеальная форма как к родам, но результат уже хороший.
Ребенка SLAVIA родила во втором браке. Ее муж — предприниматель Андрей Павлюк. Пара обручилась в начале июня.356
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