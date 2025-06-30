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Начальство наконец оценит Козерогов, а Ракам сделают «предложение, от которого нельзя отказаться»: гороскоп на 30 июня
Специалисты по восточной астрологии рекомендуют провести грядущую рабочую неделю не сопротивляясь новому, учитывая подсказки Вселенной и закрывая все недоделанные дела.
Что ожидает представителей зодиакального круга в понедельник, 30 июня, рассказывает гороскоп, составленный для ТСН.
Овен
Овнам следует завершить начатое и отказаться от старта новых проектов. В профессиональной сфере у вас все будет складываться удачно.
Телец
Тельцам не стоит нарываться на неприятности. Вы рискуете получить резкий и серьезный отпор. Будьте более дипломатичными и гибкими.
Близнецы
Для Близнецов день одиночества, тишины и покоя — самое лучшее времяпровождение. Наедине с собой вы сможете сосредоточиться и выбрать правильную линию поведения.
Рак
Ракам могут сделать очень заманчивое предложение, о котором они давно мечтали. Стоит взвесить все за и против.
Лев
Львам нужен отдых. В последнее время вы много и напряженно работали, так что немного релакса не помешает. Прогулки по лесу, хорошая книга или фильм благоприятно скажутся на вашем эмоциональном фоне.
Дева
Девам в этот день нужно получить ответ на важный вопрос. Полагайтесь на внутренний голос. После все нужно тщательно проанализировать и выдать правильный вариант решения.
Весы
Весам стоит помнить, что в жизни мелочей не бывает. Будьте внимательны к любым фактам, о которых узнаете в этот день, даже если на первый взгляд они покажутся вам незначительными.
Скорпион
Звезды обещают вам успех в работе. Можно браться за любой проект, его удастся грамотно начать, вовремя завершить и хорошо на нем заработать.
Стрелец
Не торопитесь жертвовать своим временем ради чужой выгоды. Это заберет ваши силы и может стать для вас плохой приметой.
Козерог
Проявив себя с хорошей стороны на работе, вы привлечете внимание начальства, которое, в свою очередь, оценит вас по достоинству и, возможно, повысит вас в должности, а заодно и прибавит зарплату.
Водолей
Водолеи неожиданно для себя могут узнать нечто, что поможет им сориентироваться в важной жизненной ситуации. Для этого стоит внимательно слушайте все, что будут говорить окружающие.
Рыбы
Рыбам стоит хорошо провести время с человеком из прошлого. За общими воспоминаниями вы увидите и цель, которая станет понятна вам позже.
А о том, к каким знакам зодиака успех придет в начале июля, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».692
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