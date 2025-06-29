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Зеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Максиму Устименко.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Героя Украины с награждением орденом „Золотая Звезда“ УСТИМЕНКО Максиму Юрьевичу — полковнику (посмертно)» , — говорится в указе.
Про смерть Максима Устименко сегодня сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Самолет украинского героя во время воздушного боя начал терять высоту. Летчик отвел машину от населенного пункта, а сам катапультироваться не успел.
«К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел… Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима… Вечного полета, брат, ты совершил все, что мог!..» — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 июня противник атаковал Украину 537 средствами воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 211 дронов и 37 ракет. Под ударом находились Кременчуг, Полтава, Днепр, Николаев и отдельные общины Львовщины.1
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