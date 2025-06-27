Вел себя неподобающим образом: почему принц Гарри не общается с тестем

Ни для кого не секрет, что между Меган Маркл и ее отцом Томасом Марклом уже некоторое время напряженные отношения. Однако недавно появились новые подробности, проливающие свет этот семейный конфликт, пишет catalunyadiari.com.

ВІДЕО ДНЯ

Среди них выделяется настоящая причина, почему принц Гарри так и не встретился со своим тестем. Ответственной за разоблачение всей этой информации стала программа Royal Exclusive британского издания The Sun. В ней писатель и телеведущий Хьюго Викерс проанализировал сложную ситуацию, связанную с Меган Маркл и ее отцом. Он заявил, что существует три возможные причины, почему герцогиня Сассекская помешала своему мужу встретиться с Томасом.

По словам Викерса, первая причина состоит в том, что Меган Маркл «стыдилась его», что он считает «непривлекательным» для ее публичного имиджа. Вторая причина, как он объясняет, состоит в том, что бывшая актриса полагала, что ее отец вел себя неправильно:

«Может быть, она думала, что он кое-что сделал. Когда принц Гарри позвонил мистеру Марклу и спросил, может ли он жениться на его дочери, тот ответил: «Вы можете жениться на ней… если никогда не поднимете на нее руку».

РЕКЛАМА

Третья причина, предлагаемая автором, заключается в том, что, возможно, Меган Маркл боялась, что ее отец «мог предупредить принца Гарри» о ней. Имеются в виду личные, семейные прошлые подробности, которые герцогиня не хотела разглашать.

Эта гипотеза вполне реальна, учитывая постепенное ухудшение отношений между герцогиней Сассекской и ее отцом.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что отец Меган Маркл рассказал о новом этапе своей жизни.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас в Facebook