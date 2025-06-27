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Вел себя неподобающим образом: почему принц Гарри не общается с тестем
Ни для кого не секрет, что между Меган Маркл и ее отцом Томасом Марклом уже некоторое время напряженные отношения. Однако недавно появились новые подробности, проливающие свет этот семейный конфликт, пишет catalunyadiari.com.
Среди них выделяется настоящая причина, почему принц Гарри так и не встретился со своим тестем. Ответственной за разоблачение всей этой информации стала программа Royal Exclusive британского издания The Sun. В ней писатель и телеведущий Хьюго Викерс проанализировал сложную ситуацию, связанную с Меган Маркл и ее отцом. Он заявил, что существует три возможные причины, почему герцогиня Сассекская помешала своему мужу встретиться с Томасом.
По словам Викерса, первая причина состоит в том, что Меган Маркл «стыдилась его», что он считает «непривлекательным» для ее публичного имиджа. Вторая причина, как он объясняет, состоит в том, что бывшая актриса полагала, что ее отец вел себя неправильно:
«Может быть, она думала, что он кое-что сделал. Когда принц Гарри позвонил мистеру Марклу и спросил, может ли он жениться на его дочери, тот ответил: «Вы можете жениться на ней… если никогда не поднимете на нее руку».
Третья причина, предлагаемая автором, заключается в том, что, возможно, Меган Маркл боялась, что ее отец «мог предупредить принца Гарри» о ней. Имеются в виду личные, семейные прошлые подробности, которые герцогиня не хотела разглашать.
Эта гипотеза вполне реальна, учитывая постепенное ухудшение отношений между герцогиней Сассекской и ее отцом.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что отец Меган Маркл рассказал о новом этапе своей жизни.142
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