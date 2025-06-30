- 00:02 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 30.06 22:28 Модные розы для подарка-2025: обратите внимание на детали
- 30.06 22:01 Невероятная галета с абрикосами: готовится очень просто
- 30.06 21:30 Джастин Бибер нарушил молчание относительно драмы в отношениях с Хейли
- 30.06 21:20 На острове Водников просел грунт под частным домом: жители обвиняют компанию, которая намывает песок по руслу Днепра
- 30.06 21:01 Можно ли жарить на оливковом масле: ответ может удивить
- 30.06 20:45 Финансовый провал и судьбоносная встреча: гороскоп на июль для всех знаков зодиака
- 30.06 20:33 Защитник рассказывал, что смерть трижды его миновала: на Донбассе погиб отец двоих детей с Ровенщины
- 30.06 20:07 Клубничный чизкейк: можно тем, кто боится поправиться
- 30.06 19:56 Близнецам — «Туз Кубков», Девам — «Колесница», а Весам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июля
- 30.06 19:43 Угрожает соглашению между Украиной и США: россия захватила ценное месторождение лития в Донецкой области
- 30.06 19:33 Экс-тренер сборной россии, домогавшийся чемпионки мира, ликвидирован воинами ВСУ
Вселенная готовит сказочное богатство: кто скоро получит шанс укрепить свое финансовое положение
В последний день июня, звезды обещают успех в работе Скорпионам, а Раков ждет очень привлекательное предложение.
А еще два знака зодиака ждут очень приятные перспективы с 30 июня по 12 августа, уверен астролог Эван Натаниэль Гримм, пишет сайт Your Tango.
Дело в том, что в этот период два знака зодиака будут под покровительством Юпитера — планеты достатка, удачи и финансового роста. Перед ними откроется дверь материального процветания.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Для Близнецов именно период с конца июня становится особенно благоприятным. По словам астролога, это время не волшебная сказка, когда деньги сами падают с неба, а период, когда создаются мощные возможности для заработка.
«Если Близнецы хотят действительно разбогатеть и добиться успеха этим летом, им придется действовать активно и не упускать шансов» , — подчеркивает Грим.
Ожидаются новые предложения, карьерные перспективы, прибыльные подработки и вдохновение для старта собственного проекта. Но успех будет зависеть от готовности работать, рисковать и проявлять инициативу. Впрочем, у Близнецов будет все необходимое, чтобы добиться успеха — от вдохновения до поддержки со стороны окружающих.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
А вот у Стрельцов сценарий другой. Им не обязательно прилагать много усилий, чтобы начать получать доход. Уже с 30 июня Юпитер открывает им путь к финансовому везению через инвестиции, пассивный доход или наследство.
«Для Стрельцов может неожиданно сыграть удачно вложенный капитал или появится большой дар от родственников — наследство, квартира, земельный участок или средства», — уточняет астролог.
Особенно мощным моментом станет Молодой месяц в знаке Рака, запускающий важные процессы, связанные с материальной стабильностью. Это отличное время для планирования семейного бюджета, заключения финансовых соглашений и получения дивидендов от ранее сделанных вложений.
«Главное для Стрельцов — не упустить знаки от Вселенной и быть открытыми к неожиданным подаркам судьбы» , — отмечает специалист.
Также предлагаем прогноз от Чародейки на новую неделю.
Напомним, что в первые дни июля успех придет к пяти знакам зодиака.413
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
«Золотой» июль: в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам зодиака