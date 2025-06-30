Вселенная готовит сказочное богатство: кто скоро получит шанс укрепить свое финансовое положение

В последний день июня, звезды обещают успех в работе Скорпионам, а Раков ждет очень привлекательное предложение.

А еще два знака зодиака ждут очень приятные перспективы с 30 июня по 12 августа, уверен астролог Эван Натаниэль Гримм, пишет сайт Your Tango.



Дело в том, что в этот период два знака зодиака будут под покровительством Юпитера — планеты достатка, удачи и финансового роста. Перед ними откроется дверь материального процветания.

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Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов именно период с конца июня становится особенно благоприятным. По словам астролога, это время не волшебная сказка, когда деньги сами падают с неба, а период, когда создаются мощные возможности для заработка.

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«Если Близнецы хотят действительно разбогатеть и добиться успеха этим летом, им придется действовать активно и не упускать шансов» , — подчеркивает Грим.

Ожидаются новые предложения, карьерные перспективы, прибыльные подработки и вдохновение для старта собственного проекта. Но успех будет зависеть от готовности работать, рисковать и проявлять инициативу. Впрочем, у Близнецов будет все необходимое, чтобы добиться успеха — от вдохновения до поддержки со стороны окружающих.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

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А вот у Стрельцов сценарий другой. Им не обязательно прилагать много усилий, чтобы начать получать доход. Уже с 30 июня Юпитер открывает им путь к финансовому везению через инвестиции, пассивный доход или наследство.

«Для Стрельцов может неожиданно сыграть удачно вложенный капитал или появится большой дар от родственников — наследство, квартира, земельный участок или средства», — уточняет астролог.

Особенно мощным моментом станет Молодой месяц в знаке Рака, запускающий важные процессы, связанные с материальной стабильностью. Это отличное время для планирования семейного бюджета, заключения финансовых соглашений и получения дивидендов от ранее сделанных вложений.

«Главное для Стрельцов — не упустить знаки от Вселенной и быть открытыми к неожиданным подаркам судьбы» , — отмечает специалист.

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Также предлагаем прогноз от Чародейки на новую неделю.

Напомним, что в первые дни июля успех придет к пяти знакам зодиака.

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