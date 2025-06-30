Террористы атаковали Кривой Рог: пострадали три человека

В понедельник, 30 июня, российские террористы атаковали Кривой Рог беспилотниками типа Shahed. В результате обстрела, по состоянию на данный момент, известно о трех пострадавших, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По его словам, из трех раненых один находится в тяжелом состоянии.

«Ранены три человека. Мужчина 52 лет — „тяжелый“. 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется», — отметил Лысак.



Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что штаб помощи людям развернут в ближайшем дворце культуры. Там можно получить строительные материалы, написать заявления на материальную помощь от города.

В сети пишут, что удар был по зданию ТЦК.

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В результате обстрела повреждены 5 автомобилей. Спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела.

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Напомним, в апреле российская армия три дня подряд била по Кривому Рогу. Тогда погибли 18 граждан, среди них — 9 детей.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Для атак враг применяет ракеты разных типов, дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые населенные пункты и в целом области.

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Враг каждую ночь прибегает к атакам дронами. Например, в ночь на 30 июня россияне запустили 107 беспилотников. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 74 вражеских дрона.

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