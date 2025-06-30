Россия атаковала Харьковщину «шахедами»: есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 30 июня армия рф атаковала территорию Украины БПЛА. По данным командования Воздушных сил, в ночь на 30 июня русские запустили 107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Основное направление удара было направлено на Донбасс и Харьковщину.

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Силы ПВО уничтожили 74 вражеских БпЛА, еще 10 были локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание дронов противника в 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

По Харьковской области россияне запустили ударные дроны, сообщил начальник ОВА Синегубов.

По его словам, 8 человек обратились за помощью медиков после удара российского беспилотника по поселку Песочин.

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В результате ударов БПЛА произошли пожары, есть пострадавшие.

В ГСЧС уточнили, что в Песочине горело здание СТО на площади 50 кв. м. Пострадали 8 человек, из них один ребенок.

В Дергачах произошло 2 пожара. Там горело складское здание частного предприятия на площади 1000 кв. и здание агропредприятия на площади 200 кв. м. Пострадавших нет.

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В селе Курортное Чугуевского района горело здание столовой санатория на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

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В Запорожье в результате вражеской атаки по Васильевскому району погибла 70-летняя женщина, сообщил руководитель области Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 375 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

В Днепропетровской области защитники неба сбили 4 БпЛА. Однако есть и попадание. В Маломихайловской общине Синельниковского района изуродовано сельскохозяйственное предприятие, побиты тракторы. Произошел пожар.

Руководитель области Сергей Лысак сообщил, что Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой общинам. Повреждены частный дом и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших.

По информации Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. В частности, на Покровском направлении агрессор совершил 28 штурмовых и наступательных действий.

Также военные отметили, что российская армия потеряла в боях против Украины еще 1070 солдат. ВСУ уничтожили 4 танка, 29 артсистем, десятки крылатых ракет и 3 вертолета врага.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 29 июня противник атаковал Украину 537 средствами воздушного нападения, в том числе 477 ударными БПЛА и 60 ракетами разных типов. Силы обороны обезвредили 475 воздушных целей.

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