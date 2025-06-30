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Обещаю: популярная певица поразила обращением к мужу
Популярная певица Kola, оказавшаяся в центре ракетных обстрелов, поразила поклонников своими фотографиями. На странице в социальной сети она впервые выложила снимки со своей свадьбы, которая состоялась два года назад. Известно, что певица тайно вышла замуж за гражданина Израиля украинского происхождения, старшего на 13 лет. Вячеслав — бизнесмен, живет на две страны. Kola прочувствованно обратилась к своему мужу и пообещала, что после победы устроит празднование в Украине.
«Поздравляю с нашей годовщиной, — написала артистка. — Это был прекрасный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный. Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной, из-за того, что в моей стране война.
После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину! Будем петь песни, пригласим певицу Kola (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!!! Обещаю".
К поздравлениям присоединились поклонники и коллеги певицы по сцене.
«Пусть ваша любовь будет безграничной, обнимаю!» — написала Наталья Могилевская.
«Поздравляю, и пусть так будет еще много десятков лет», — пожелала alyona alyona.
«Счастья вам! — ответили в сети. — И обязательного празднования в Украине».
Ранее популярная певица Kola поразила неожиданным дуэтом.
Фото со страницы Kolа в Instagram287
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