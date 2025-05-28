- 00:02 «Челси» за тайм уничтожил «Бетис» и установил историческое достижение: видеообзор финала Лиги конференций
- 28.05 22:27 Секреты качества эспрессо и капуччино: некоторые нюансы могут вас удивить
- 28.05 22:01 Фантастически вкусный тарт: тонкое хрустящее тесто и сочная начинка
- 28.05 21:30 Покурила — и что: Бритни Спирс нарушила молчание о скандале на борту самолета
- 28.05 21:01 Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением
- 28.05 20:45 «Фарфоровые статуэтки на тему материнства — ода любви, которая является основой жизни», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 28.05 20:32 Защищал страну с 2015 года: на Сумщине погиб 36-летний пулеметчик
- 28.05 20:07 Быстрый банановый десерт: полезно и очень вкусно
- 28.05 20:04 В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось
- 28.05 19:46 Сумасшедший: Лилия Ребрик откровенно о своих чувствах
- 28.05 19:38 Приказ о мобилизации подозреваемой во взяточничестве зампрокурора Запорожской области отменен, — Сухопутные войска
- 28.05 19:19 США пока не готовы заявить о передаче Украине систем Patriot: СМИ назвали причину
Мурашки и слезы: популярная певица поразила неожиданным дуэтом
Певица Kola (Анастасия Прудиус), известная сотрудничеством со многими украинскими музыкантами, поразила очередной работой. Она выпустила песню «Карма» и клип на нее в дуэте с экспертом по духовности Юлией Беляевой.
— Это важная песня, мы бы очень хотели, чтобы ее услышало как можно больше людей и чтобы она им помогла найти путь к себе, — обратилась к поклонникам Kola на своей странице в социальной сети.
Слова и музыку к песне написала Kola. Юлия начитывает текст речитативом. Режиссерами видео, снятого среди зеленых растений, стали Мариами Погребинская и Павел Закревский.
— Мы все время от времени проходим сквозь темноту, — презентовали песню авторы. — Иногда кажется, что силы на нуле, и дорога дальше — туманная. Но даже в самые тяжелые моменты где-то внутри остается что-то, что шепчет: «Поднимайся. Ты сможешь». Именно поэтому мы и выпустили эту песню — светлую, честную, поддерживающую. В ней — немного боли. Но больше веры. Потому что каждый имеет право начинать с нуля. И каждый достоин того, чтобы ему сочувствовали — и чтобы его вдохновляли.
Слушатели отреагировали в комментариях под видео.
«Девушки, радуюсь за ваш дуэт! — поделились впечатлениями. — Пусть света будет больше в этом безумном мире».
«Мурашки и слезы️, — написали в сети. — Девочки, от вашей искренности, глубины и любви хочется обнимать весь мир! Спасибо вам за ваш талант, невероятные!»
«Слезы потекли… — признались поклонники. — Спасибо! Сейчас особенно важно осознавать, что света у нас больше, чем тьмы! И он непременно победит!»
Ранее сеть возмутилась новым клипом Тины Кароль.134
Читайте нас в Facebook