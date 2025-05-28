Мурашки и слезы: популярная певица поразила неожиданным дуэтом

Певица Kola (Анастасия Прудиус), известная сотрудничеством со многими украинскими музыкантами, поразила очередной работой. Она выпустила песню «Карма» и клип на нее в дуэте с экспертом по духовности Юлией Беляевой.

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— Это важная песня, мы бы очень хотели, чтобы ее услышало как можно больше людей и чтобы она им помогла найти путь к себе, — обратилась к поклонникам Kola на своей странице в социальной сети.

Слова и музыку к песне написала Kola. Юлия начитывает текст речитативом. Режиссерами видео, снятого среди зеленых растений, стали Мариами Погребинская и Павел Закревский.

— Мы все время от времени проходим сквозь темноту, — презентовали песню авторы. — Иногда кажется, что силы на нуле, и дорога дальше — туманная. Но даже в самые тяжелые моменты где-то внутри остается что-то, что шепчет: «Поднимайся. Ты сможешь». Именно поэтому мы и выпустили эту песню — светлую, честную, поддерживающую. В ней — немного боли. Но больше веры. Потому что каждый имеет право начинать с нуля. И каждый достоин того, чтобы ему сочувствовали — и чтобы его вдохновляли.

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Слушатели отреагировали в комментариях под видео.

«Девушки, радуюсь за ваш дуэт! — поделились впечатлениями. — Пусть света будет больше в этом безумном мире».

«Мурашки и слезы️, — написали в сети. — Девочки, от вашей искренности, глубины и любви хочется обнимать весь мир! Спасибо вам за ваш талант, невероятные!»

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«Слезы потекли… — признались поклонники. — Спасибо! Сейчас особенно важно осознавать, что света у нас больше, чем тьмы! И он непременно победит!»

Ранее сеть возмутилась новым клипом Тины Кароль.

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