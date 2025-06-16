Люди радуются: популярная певица оказалась в центре ракетных обстрелов в Израиле

Популярная певица Kola (Анастасия Прудиус) попала под масштабные обстрелы в Израиле. Известно, что артистка поехала туда к мужу и на плановое лечение, которое, по словам Kola, она откладывала очень давно. На своей странице в социальной сети артистка поделилась фотографиями из бомбоубежищ и своими мыслями. Kola рассказала, что только рядом с ней прогремело пятнадцать взрывов и она пряталась в местном бомбоубежище. Артистка выложила видео из дома, где, несмотря на обстрелы, громко звучит музыка.

ВІДЕО ДНЯ

«Пофиг людям, — прокомментировала Kola. — Ракеты, аэропорты закрыты… Когда плохо, грустно — музыка. Музыка спасает, кстати, очень красивые песни на иврите…»

Артистка выложила видео из укрытия, где пряталось много людей, и написала, что поражена тем, как они продолжают радоваться жизни.

РЕКЛАМА

«Люди радуются! — написала Kola. — Живут жизнь! А я, дурочка, два с половиной года запрещала себе радоваться… а ведь так легче все переживать, как оказалось!»

Певица сообщила, что в связи с тем, что она не может покинуть страну, ее лечение продлено, и в этом она ищет позитив.

Напомним, в 2023 году Анастасия тайно вышла замуж за иностранца.

РЕКЛАМА

385

Читайте нас в Facebook