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Люди радуются: популярная певица оказалась в центре ракетных обстрелов в Израиле
Популярная певица Kola (Анастасия Прудиус) попала под масштабные обстрелы в Израиле. Известно, что артистка поехала туда к мужу и на плановое лечение, которое, по словам Kola, она откладывала очень давно. На своей странице в социальной сети артистка поделилась фотографиями из бомбоубежищ и своими мыслями. Kola рассказала, что только рядом с ней прогремело пятнадцать взрывов и она пряталась в местном бомбоубежище. Артистка выложила видео из дома, где, несмотря на обстрелы, громко звучит музыка.
«Пофиг людям, — прокомментировала Kola. — Ракеты, аэропорты закрыты… Когда плохо, грустно — музыка. Музыка спасает, кстати, очень красивые песни на иврите…»
Артистка выложила видео из укрытия, где пряталось много людей, и написала, что поражена тем, как они продолжают радоваться жизни.
«Люди радуются! — написала Kola. — Живут жизнь! А я, дурочка, два с половиной года запрещала себе радоваться… а ведь так легче все переживать, как оказалось!»
Певица сообщила, что в связи с тем, что она не может покинуть страну, ее лечение продлено, и в этом она ищет позитив.
Напомним, в 2023 году Анастасия тайно вышла замуж за иностранца.385
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