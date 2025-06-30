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Деньги

Продажа квартиры во время войны: как легально вывезти деньги за границу

19:03 30 июня 2025
Как легально вывезти деньги за границу. Фото Pixabay

Согласно украинскому законодательству, гражданин, владевший недвижимостью не менее трех лет, при продаже квартиры освобождается от налогообложения, если это был первый объект в течение года. За последующие нужно уже платить налоги по полной ставке.

Эксперты cpongarant.com.ua объяснили, что нужно делать человеку, решившему, например, продать квартиру и легально вывезти деньги за границу. Следует помнить, что украинское законодательство предусматривает, что все операции с суммой более 50 тысяч гривен должны производиться в безналичной форме и исключительно в гривне. Впрочем, между физлицами заключаются и «наличные» соглашения, поскольку нет жесткой ответственности за нарушение указанной нормы.

Планируя выезд из страны, средства необходимо оформлять через банк, чтобы предоставить на границе квитанции о снятии денег со счета. Этот документ действителен в течение 90 дней. Данное правило распространяется на суммы более 10 тысяч евро (такую сумму можно вывозить без декларирования). Все, что больше, нужно декларировать и предоставлять справку из банка.

Так что гражданам, продавшим недвижимость за наличные, нужно положить их в банк и получить квитанцию о внесении и снятии суммы со счета. Если таможенники выявят более 10 тысяч евро, которые пытаются перевезти без декларирования, то сумма штрафа составит 20% от суммы превышения. Если у гражданина не будет нужных справок, деньги могут конфисковать.

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Впрочем, есть еще несколько вариантов.

Во-первых, это перевод средств в криптовалюту, но он подойдет тем, кто знает эту тематику. Преимущество — отсутствие территориальных ограничений и удобство использования за рубежом.

Во-вторых, банковская карта, которая без всяких замечаний перевозится через границу. А вот снятие средств и использование карты за пределами Украины лимитировано. Так, для расчетов картой лимит составляет 150 тысяч гривен в месяц, а снимать наличные с карты можно не более 12,5 тысяч гривен в неделю.

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Напомним, что в Украине действует программа льготного кредитования єОселя. Ссуду на приобретение жилья предоставляют на срок до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% - на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья.

Фото Pixabay

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