Продажа квартиры во время войны: как легально вывезти деньги за границу

Согласно украинскому законодательству, гражданин, владевший недвижимостью не менее трех лет, при продаже квартиры освобождается от налогообложения, если это был первый объект в течение года. За последующие нужно уже платить налоги по полной ставке.

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Эксперты cpongarant.com.ua объяснили, что нужно делать человеку, решившему, например, продать квартиру и легально вывезти деньги за границу. Следует помнить, что украинское законодательство предусматривает, что все операции с суммой более 50 тысяч гривен должны производиться в безналичной форме и исключительно в гривне. Впрочем, между физлицами заключаются и «наличные» соглашения, поскольку нет жесткой ответственности за нарушение указанной нормы.

Планируя выезд из страны, средства необходимо оформлять через банк, чтобы предоставить на границе квитанции о снятии денег со счета. Этот документ действителен в течение 90 дней. Данное правило распространяется на суммы более 10 тысяч евро (такую сумму можно вывозить без декларирования). Все, что больше, нужно декларировать и предоставлять справку из банка.

Так что гражданам, продавшим недвижимость за наличные, нужно положить их в банк и получить квитанцию о внесении и снятии суммы со счета. Если таможенники выявят более 10 тысяч евро, которые пытаются перевезти без декларирования, то сумма штрафа составит 20% от суммы превышения. Если у гражданина не будет нужных справок, деньги могут конфисковать.

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Впрочем, есть еще несколько вариантов.

Во-первых, это перевод средств в криптовалюту, но он подойдет тем, кто знает эту тематику. Преимущество — отсутствие территориальных ограничений и удобство использования за рубежом.

Во-вторых, банковская карта, которая без всяких замечаний перевозится через границу. А вот снятие средств и использование карты за пределами Украины лимитировано. Так, для расчетов картой лимит составляет 150 тысяч гривен в месяц, а снимать наличные с карты можно не более 12,5 тысяч гривен в неделю.

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Напомним, что в Украине действует программа льготного кредитования єОселя. Ссуду на приобретение жилья предоставляют на срок до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% - на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья.

Фото Pixabay

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