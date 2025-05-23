Продать квартиру «по дешевке» не получится: какие налоги и сборы придется заплатить государству

В 2025 году украинцы должны платить налоги в случае продажи не только автомобилей, но и недвижимости.



О том, в какую сумму обойдется продажа собственной квартиры, рассказывает «РБК-Украина».



Основные изменения предусмотрены в законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», относящихся к доходам от операций по отчуждению недвижимости.



«На размер налога или льготу теперь влияет, сколько объект жилой недвижимости находится в собственности», — цитирует издание эксперт по недвижимости Елену Бондарук.

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Как и раньше, продажа первого объекта недвижимости в течение календарного года освобождается от налогообложения, если владелец владел им более трех лет. Но в 2025 году ужесточились требования по второму и последующим продажам. По словам эксперта, если лицо продает вторую квартиру или дом в пределах года, оно должно уплатить налог по полной ставке.

Сколько теперь нужно платить налоги

«На коммерческую недвижимость налог всегда есть: НДФЛ — 5%, военный сбор — 5%, государственная пошлина — 1%, независимо от того, сколько имущество находится в собственности» , — отметила Елена Бондарук.

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Эксперт отмечает, что сейчас налоговые обязательства физических лиц зависят от количества продаж и статуса недвижимости.

Первая продажа за год при условии владения недвижимым имуществом свыше 3 лет — 0% налога на прибыль, 0% военного сбора.

Первая продажа за год при условии нахождения объекта в собственности до 3 лет — 5% налога на прибыль, 5% военного сбора.

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Вторая и каждая последующая продажа за год — 18% налога на прибыль, 5% военного сбора.

Специалист подчеркнула, что в случае подтверждения первоначальной стоимости приобретения недвижимости, налог уплачивается только по разнице между покупкой и продажей. Если продается квартира за полтора миллиона гривен, приобретенная за один миллион гривен, то налог на прибыль в размере 18% и военный сбор в размере 5% будут начислены только на разницу в 500 000 гривен, а не на всю сумму продажи.

Однако если вы не сможете подтвердить первоначальную стоимость, налог будет начислен на всю сумму продажи. Для подтверждения первоначальной стоимости необходимо предоставить документы о покупке недвижимости.

При продаже обязательно производится новая оценка имущества.

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В общем итоге при повторной продаже жилья в 2025 году сумма налоговой нагрузки может достигать 23%.

Все ли должны платить новые налоги

В Налоговом кодексе предусмотрено несколько исключений по уплате налогов. Если объект передан по наследству от родственников первой ступени (родители, дети) и продается до наступления трехлетнего срока владения, можно избежать уплаты налога на прибыль.

«Не облагается налогом и недвижимость, которая более 3 лет находится в собственности и недвижимость, которой владеет продавец по наследству» , — подчеркнула Елена Бондарук. И добавила, что не стоит путать такие ситуации с дарованием — такая недвижимость облагается налогом.

В редких случаях освобождаются от налога лица с инвалидностью 1 группы, ветераны боевых действий, внутренне перемещенные лица, получившие компенсацию за разрушенное жилье.

Кто больше платит — продавец или покупатель

Кроме налогов при продаже недвижимости могут возникать и другие сборы и расходы.

«Государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора купли-продажи уплачивается в любом случае», — прокомментировала эксперт и уточнила, что его размер зависит от стоимости недвижимости и составляет 1% от оценочной стоимости или суммы договора.

Покупатель недвижимости обязан уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, составляющее 1% от оценочной стоимости недвижимости. Этот сбор уплачивается перед нотариальным удостоверением договора купли-продажи.

Кто за что платит при заключении договора — это «внутренняя» договоренность сторон. Но производятся такие платежи все равно от вышеуказанных плательщиков, определенных законом.

К сопутствующим расходам, которые также необходимо внести в перечень относятся услуги нотариуса, внесение изменений в Государственный реестр прав, возможны банковские или страховые комиссии.

В случае, если договор заключается по заниженной цене, продавец несет налоговые риски, поскольку фискальные органы могут признать стоимость продажи ниже рыночной и доначислить налоги.

Кроме того, в 2025 году планируется введение электронного мониторинга рыночных цен, что усложнит использование «серого» оформления сделок.

Перед продажей целесообразно проконсультироваться со специалистом по недвижимости во избежание непредвиденных расходов. Или воспользоваться калькулятором на сайте Государственной налоговой службы Украины для предварительной оценки налогов.

Отметим, что цены на квартиры в новостройках постепенно дорожают. За последние полгода в некоторых городах они увеличились до 15% в валюте. Но в некоторых городах наблюдается и понижение цен на новые квадратные метры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему ограничения на карточные переводы пошли на пользу банкам.

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