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Деньги

Мобильная связь до конца года: операторы пришли к согласию по важному вопросу

17:51 30 июня 2025
Украина планирует присоединиться к роуминговой зоне ЕС. Фото Pixabay

С января следующего года Украина должна присоединится к роуминговой зоне ЕС («Роуминг как дома»), что упростит доступ к услугам мобильной связи для украинцев за рубежом.

В настоящее время действуют правила, согласованные Совместным заявлением европейских и украинских операторов, в соответствии с которым наши сограждане пользуются за рубежом мобильной связью в роуминге по сниженным тарифам. Впрочем, его действие истекает 9 июля 2025 года. Но, как сообщает «Интерфакс-Украина», операторы пришли к предварительному согласию о пролонгации этого соглашения до конца 2025 года — до 31 декабря. А уже на следующий день, 1 января 2026, должен заработать «Роуминг как дома».

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг, пояснили, что тарифы на услуги операторов связи «формируются с учетом себестоимости услуг, включая расходы на межоператорские расчеты, доступ к сетям, а также особенности рынка каждой конкретной страны». Совместное же заявление операторов является «ключевым инструментом защиты потребителей от резкого роста стоимости услуг в роуминге».

Ранее в Vodafone, lifecell и Kyivstar рассказывали, планируется ли рост тарифов на услуги после присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

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Фото Pixabay

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