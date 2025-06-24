Как роуминговый безвиз отразится на тарифах мобильных операторов: что обещают Vodafone, lifecell и Kyivstar

Хотя тарифы мобильных операторов в Украине растут, цены на услуги остаются все же ниже, чем в странах ЕС.

Впрочем, как пишет Finance.ua, ситуация может измениться, если наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС. Ведь отечественным операторам придется поработать над технической базой, вложив средства, чтобы отвечать европейским требованиям. Соответственно тарифы могут увеличиться. Авторы издания поинтересовались у основных украинских операторов, будут ли расти цены на их услуги.

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Так, в Vodafone Ukraine заверили: принцип расчета стоимости тарифов не изменится, в тарифы будет включен роуминг в странах ЕС. А цены будут зависеть от курса евро, абонплаты и единой регулируемой европейским законодательством ставки на Интернет.

В свою очередь в lifecell не стали прогнозировать развитие ситуации, отметив, что сейчас это преждевременно. В компании назвали несколько факторов, от которых будет зависеть ценообразование, в частности, состояние украинской экономики, а также миграционные процессы, война…

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«Стоимость связи в роуминге в значительной степени зависит от оптовых тарифов, устанавливаемых иностранным оператором, в сети которого получает услуги абонент. Следовательно, этот вопрос тесно связан с тарифной политикой операторов ЕС по отношению к украинским операторам», ― объяснили в lifecell.

А в компании Kyivstar уже сейчас прогнозируют, что повышение тарифов после введения роумингового безвиза пока не планируется.

Напомним, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине доступ в зону «Роуминг как дома» уже с 1 января 2026 года.

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Фото Pixabay

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