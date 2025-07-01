Астрологи, назвавшие пять знаков Зодиака, везенье которых продлится с конца июня и до начала июля, составили гороскоп для всех представителей зодиакального круга на первый день второго летнего месяца — 1 июля.

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Овен

Гороскоп на 1 июля для Овнов рекомендует знаку проявить особую активность в сферах, связанных с карьерой и финансами, пишет slovofraza.com. Уверенным в себе Овнам удастся добиться поддержки их идея среди коллег и у начальства. Звезды советуют знаку обращать внимание на предложения окружения, даже если они на первый взгляд окажутся несколько странными. Возможно, они будут вполне перспективными.

Телец

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А Тельцам гороскоп на 1 июля рекомендует решать финансовые вопросы во второй половине дня, поскольку в первой не исключены ошибки. Тем, кто окажется в непростой ситуации, сможет помочь или близкая родственница, или коллега-женщина. В личной жизни звезды рекомендуют Тельцам проявить терпение и выслушать все, что скажет близкий вам человек.

Близнецы

Гороскоп на 1 июля для Близнецов советует все силы сосредотачивать на одном деле, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. У знака может появиться шанс принять участие в интересном и перспективном проекте. Причем, предложение может поступить в результате неожиданных контактов. В целом, энергия Близнецов будет на достаточно высоком уровне, однако возможны перепады настроения.

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Рак

Гороскоп на 1 июля для Раков определяет этот день как удачное время для планирования. А вот суеты, если дело касается материальных вопросов, лучше избегать. Как и особой инициативности на работе — лучше выждать, когда ситуация полностью проясниться. Звезды советуют Ракам при принятии решений руководствоваться интуицией — она будет вашим главным ориентиром в этот день.

Лев

Гороскоп на 1 июля для Львов обещает знаку один из самых ярких дней текущей недели. У Львов могут появиться новые возможности, однако звезды советуют знаку не забывать об ответственности и не переоценивать свои силы. В профессиональной сфере все будет складываться удачно, особенно в том случае, если Львы проявят гибкость. Также люди, рожденные под этим знаком, могут получить неожиданный подарок.

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Дева

Гороскоп на 1 июля для Дев определяет сегодняшний день как время, удачное для решения бюрократических вопросов. Знаку следует учитывать, что сегодня планы могут резко меняться, однако перемены будут лишь к лучшему. Звезды советуют Девам не поддаваться на провокации и соблюдать внутреннюю дисциплину. А вот в личных отношениях знаку лучше проявлять мякость — давление на окружающих и излишняя критичность ни к чему хорошему не приведет.

Весы

Гороскоп на 1 июля для Весов обещает знаку эмоциональный подъем. В первую очередь это касается тех, кто занят в творческих проектах. Сегодня на пути Весов могут появиться новые знакомые, которые будет полезны в будущем, или перспективные предлаожения. Звезды советуют знаку по возможности избегать спонтанных покупок и не спешить с выводами.

Скорпион

Гороскоп на 1 июля для Скорпионов предполагает, что сегодняшний день станет временем, когда в старых спорах могут быть расставлены точки над «і». Звезды советуют знаку быть уверенным в своих силах и действовать решительно, однако не переходить грань агрессивности. Этот же совет касается и личной сферы, где излишнего давления на партнера лучше избегать. Не исключено, что сегодня Скорпионы столкнуться с неожиданными расходами.

Стрелец

Гороскоп на 1 июля советует Стрельцам делиться своими идеями с окружающими — они обязательно найдут отклик. В деловой сфере знаку следует держать эмоции под контролем и избегать резких слов. Впрочем, этот совет касается и других сфер жизни. Так, при должной сдержаннасти Стрельцам удасться загладить старый конфликт, а отказ от иронии поможет сохранить хорошие отношения с близким вам человеком.

Козерог

Гороскоп на 1 июля для Козерогов предполагает шанс знаку проявить лидерские качества — этот момент не стоит упускать. Однако звезды советуют Козерогам не быть излишне строгим, чтобы не испортить впечатление. На работе будет успешными коллективные проекты. А вот в семье у знака возможны небольшие разногласия.

Водолей

Гороскоп на 1 июля для Водолеев предупреждает знак, что день может быть полным неожиданностей. Однако изменения планов или какие-либо внезапные решения будут лишь на благо. Благоприятной будет и финансовая сфера, однако звезды предостерегают Водолеев от излишнего авантюризма. В отношениях появится шанс поговорить по душам — используйте его.

Рыбы

Гороскоп на 1 июля для Рыб не исключает, что этот день может стать днем эмоционального очищения. Знак может столкнуться со старыми переживаниями, которые нужно осознать и отпустить. При этом звезды рекомендют Рыбам сохранять спокойствие, в том числе и в профессиональной сфере, в которой не исключены некоторые неожиданные задержки. Хотя лучше всего сегодня побыть наедине с собой, услышать себя и определить, в каком направлении следует двигаться дальше.

Материал «Золотой» июль: в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам Зодиака" читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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