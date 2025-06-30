Попечет и попустит: синоптик обещает температурную скромность в первые дни июля

Заканчивается относительно прохладный июнь, уже завтра наступит второй месяц лета — синоптики обещают потепление, но не аномальную жару.

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«Аномальная», «страшная» жара в Украине будет 3, 4 и 5 июля: днем ожидается в пределах +28+32 градуса, на юге, юго-западе и местами в центре +32+35 градусов. Дальше тридцатки побудут в южной части, а где им еще быть? А на остальной территории гораздо более сдержанно: +24+28 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко .

По ее словам, 1 июля температура воздуха в Украине ожидается на уровне +20+25, на юге — до +28 градусов. Ветер порывистый, с северо-запада. Осадки возможны лишь на северо-востоке страны.

В Киеве 1 июля будет +20+22 градуса, ветер порывистый, северо-западный, без осадков.

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«Жара в столицу придет 3-го июля, 4-го также попечет, 5−6 июля попустит, 7−8 июля снова будет подапекать, с 9-го июля снова — температурная скромность», — шутит синоптик.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич прогнозировал, что из-за поступления в Украину жаркой воздушной массы с Балканского полуострова больше всего температура поднимется в южных и центральных областях, а также в Закарпатье.

Фото Pixabay

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