- 00:28 Ястремская с огненным маникюром сенсационно выбила с Уимблдона вторую ракетку мира
- 01.07 23:59 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 01.07 22:27 ТОП-3 причины, когда подарки могут испортить настроение: важен такт и внимание к деталям
- 01.07 21:59 Очень нежный и сочный рыбный пирог: готовится просто, а съедается мгновенно
- 01.07 21:31 Дженнифер Лопес обеспокоена: скандальный рэпер Дидди планирует взрывную месть
- 01.07 21:02 Не все полезные: какие орехи следует исключить из своего рациона
- 01.07 20:43 Умер знаменитый экс-футболист «Карпат»
- 01.07 20:35 9 месяцев теплилась надежда: 27-летний воин с Ровенщины вернулся с поля боя «на щите»
- 01.07 20:08 Летний салат из капусты с пикантной заправкой: он не может не понравиться
- 01.07 20:07 Верховный Суд признал незаконным запрет «Нашего края», — заявление партии
- 01.07 19:49 Дышите глубже: эксперты предсказывают падение цен на бензин в Украине
- 01.07 19:44 Вместо прорыва — музей на колесах: как бронепоезд россиян должен остановить дроны ВСУ
Морские угрозы со стороны рф растут: в Германии сделали новое заявление
Во время визита в Данию министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что, по его мнению, роль Германии в военном наблюдении за Балтийским морем значительно усиливается.
«Германия взяла на себя инициативу по Балтийскому морю», — сказал Писториус на пресс-конференции со своим датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в Министерстве обороны в Копенгагене, пишет n-tv.
Борис Писториус указал на рост угроз морской безопасности со стороны россии.
«Морские угрозы растут, это точно, — сказал он. — Это гибридные атаки, такие как повреждение подводных кабелей якорями кораблей или глушение сигналов GPS».
Министр добавил, что россия также милитаризирует Арктику, что, среди прочего, отражается в росте активности в регионе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что НАТО усиливает свою обороноспособность в Балтийском регионе, так как война путина направлена не только против Украины.143
Читайте нас в Facebook
Рыбам — эмоциональное очищение, Овнам — карьера, а Девам — изменение планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 июля
Весам — «Двойка Мечей» и непростой выбор, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на среду, 2 июля
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно