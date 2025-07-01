Морские угрозы со стороны рф растут: в Германии сделали новое заявление

Во время визита в Данию министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что, по его мнению, роль Германии в военном наблюдении за Балтийским морем значительно усиливается.

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«Германия взяла на себя инициативу по Балтийскому морю», — сказал Писториус на пресс-конференции со своим датским коллегой Троельсом Лундом Поульсеном в Министерстве обороны в Копенгагене, пишет n-tv.

Борис Писториус указал на рост угроз морской безопасности со стороны россии.

«Морские угрозы растут, это точно, — сказал он. — Это гибридные атаки, такие как повреждение подводных кабелей якорями кораблей или глушение сигналов GPS».

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Министр добавил, что россия также милитаризирует Арктику, что, среди прочего, отражается в росте активности в регионе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что НАТО усиливает свою обороноспособность в Балтийском регионе, так как война путина направлена не только против Украины.

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