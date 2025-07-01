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Украина

Вместо прорыва — музей на колесах: как бронепоезд россиян должен остановить дроны ВСУ

19:44 1 июля 2025
Бронепоезд русских. Фото российского РИА новости

Нехватка боевой техники давно заставляет оккупантов использовать технику, произведенную десятки лет назад. Но кроме нее в тылах противник держит и бронепоезд, лучшие времена которого пришлись примерно на период 100 лет назад.

Об этом сообщает OSINT-исследователь Intelschizo, прикладывая фото бронепоезда в социальной сети Х. По его словам то наиболее вероятная зона действий данной техники — в районе города Курахово на Донбассе, так как именно там расположена одноколейная железная дорога.

Бронепоезд состоит из нескольких укрепленных металлом вагонов и открытых площадок на которых установлены спаренная автоматическая пушка ЗУ-23−2 калибром 23 мм с двумя стволами и орудийную башню от БМП-2 с козырьком от дронов и вооруженная 30-мм пушкой. Судя по составу вооружения, данный бронепоезд предназначен для защиты железной дороги и грузов, которые по ней перебрасывают, от украинских дронов.

Однако эффективность подобного вооружения сомнительна, так как:

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  • транспорт зависит от железной дороги и вывод ее из строя остановит бронепоезд;
  • невозможность маневра, двигаться транспорт может только по железнодорожной колее, то есть оператор БпЛА будет точно знать, куда поедет поезд;
  • хотя ЗУ-23−2 со скорострельностью в 2000 выстрелов в минуту и мощным снарядом вполне может уничтожить БпЛА, пушка 30-мм от БМП-2 не предназначена для стрельбы по дронам и имеет куда меньший градус возвышения по вертикали, то есть стрелять из нее по дронам заходящим с высоты на крутом пике ей будет очень тяжело.

Заметим, что по данным западных экспертов, использовать бронепоезда россияне начали в 2023-м году, тогда как свой расцвет данная техника пережила еще в начале 20-го века.

Тем временем Украина станет первым в мире оператором наземных дронов-автомобилей Ermine.

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