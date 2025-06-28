Первой в мире Украина получит 20 наземных роботов-авто: зачем они нужны и когда получим

Украина продолжает получать от партнеров новую технику, иногда даже становится таким образом ее самым первым оператором. Но теперь наряду с обычной техникой, ВСУ получат наземные роботы.

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Так, как сообщает сайт Министерства обороны Нидерландов, Украина получит 20 роботизированных платформ Ermine, он же «Горностай». Вооруженные силы Украины станут первыми операторами данной техники, правда случится это не ранее 2026 года.

В настоящий момент платформа Ermine имеет 3 типа дронов: квадроцикл, баги и более тяжелую машину на 6 колесах, называемую UGV. Как отметили на сайте Defence Express, вероятнее всего поступать будет именно последний вариант, так как речь шла о дронах, которые будут заниматься эвакуацией раненых, то есть речь идет о транспорте с повышенной грузоподъемностью.

Так, на UGV можно перевозить до 500 кг грузов с максимальной скоростью до 90 км/ч, имеется силовая установка: 30 кВ мотор с батареей на 16 кВт·ч, а также дизельный двигатель-генератор с 70 литровым баком. В общей сложности разработчик гарантирует запас хода до 1000 км.

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При этом Ermine UGV можно управлять и более традиционным способом — у дрона есть руль, так что в случае проблемы с управлением платформы на расстоянии, любой боец сможет управлять им как обычным вездеходом. Это несколько расширяет ее возможности.

Тем временем россияне пытаются улучшать свою старую технику элементами так и не пошедшей в серию бронетехники.

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