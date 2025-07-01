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Обладатель «Золотого мяча» женится на красавице-актрисе (фото, видео)
Знаменитый экс-футболист «Реала» и сборной Франции, обладатель «Золотого мяча"-2022 37-летний Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, женится на 32-летней франко-алжирской актрисе Лине Худри, сообщает Paris Match.
По информации издания, свадьба состоится в ближайшие выходные (5−6 июля) на острове Корсика.
Пара познакомилась еще в октябре 2022 года на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в парижском театре «Шатле», когда Карим получил награду из рук Зинедина Зидана, а Лина присутствовала там в качестве гостя в сопровождении своего давнего друга, рэпера Софиана.
Правда, впервые вместе на публике пара появилась лишь в мае 2025-го на премьере фильма «В аду Кабула: 13 дней, 13 ночей» (там снялась Лина) на Каннском кинофестивале.
May 23, 2025
О возлюбленной футболиста известно, что она родилась в 1992 году в Алжире, но в 2-летнем возрасте вместе с родителями (журналистом и скрипачкой) переехала во Францию. В кино Лина Хунди начала сниматься в 2014 году. В 2017-м она получила премию Orizzonti за лучшую женскую роль на 74-м Венецианском международном кинофестивале за фильм «Блаженные», а в 2020-м — премию «Сезар» за самую многообещающую женскую роль (картина «Папича»). Кроме того, с 2022 года Худри является послом бренда французского модного дома Chanel.
Что же касается обладателя 25 (!) трофеев в футболке «Реала» Карима Бензема, зарабатывающего в Саудовской Аравии 111 млн долларов в год, то он уже был женат трижды — на французской медсестре Хлое де Лоне (гражданский брак), уроженке Мартиники, модели Коре Готье и бывшей официантке, американской модели Джордан Озуне. От этих отношений у знаменитого форварда есть четверо детей — 11-летняя Мелия, 8-летний Ибрагим, 5-летняя Нури и еще один 2-летний сын.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Карим Бензема купил себе дорогущее авто за половину дневной зарплаты.
Фото MPP/SIPA1472
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