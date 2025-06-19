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Следствие раскрыло схему передачи 38 млн евро из москвы Порошенко при участии партнера Медведчука, — СМИ
За три дня до президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил из москвы 38 млн евро наличными, которые помог организовать бизнес-партнер супруги Виктора Медведчука. Такую версию событий обнародовало следствие, а суд продлил срок расследования дела бывших охранников Порошенко до 12 сентября 2025 года, сообщает «Главком» со ссылкой на соответствующее постановление суда.
«28 марта 2019 года сотрудники УГО встретили в аэропорту „Жуляны“ самолет из москвы, на борту которого находились чемоданы с € 38 млн. Эти деньги были доставлены бизнес-партнером супруги бывшего народного депутата Виктора Медведчука — Александром Баримовым», — пишет «Главком» со ссылкой на следствие.
Издание вспоминает видеозапись поездки Баримова, которую через шесть лет получили оперативники ГБР. По версии следствия, без оформления надлежащих таможенных процедур охранники забрали багаж с деньгами, переданный Баримовым, и вывезли его в неизвестном направлении.
«На видео, по данным следствия, зафиксирован процесс маркировки чемоданов в московском аэропорту „Шереметьево“, а также передача наличных Чучковскому прямо на борту самолета со словами на русском языке: „Хороших вам выборов. Спасибо“. Уже через три дня, 31 марта 2019 года, в Украине состоялся первый тур президентских выборов», — отмечает издание.
В итоге Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по уголовному производству в отношении бывших сотрудников Управления государственной охраны до 12 сентября 2025 года.
«Речь идет о бывшем заместителе начальника Службы безопасности президента Украины УГО Вадиме Чучковском и двух его подчиненных — экс-водителях управления Сергее Волеваче и Руслане Крамаренко. С марта 2025 года все трое содержатся под стражей с установленными многомиллионными залогами. В последний раз в июне суд определил Крамаренко залог в 360 млн грн, Чучковскому и Волевачу — по 342 млн грн», — пишет издание.
Как сообщалось ранее, полученные из москвы деньги для тогдашнего президента Порошенко могли быть предназначены для скупки голосов на президентских выборах.124
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