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Огурцы отблагодарят урожаем: готовим для них «одеяло» из кропивы
Опытные огородники, ранее рассказавшие, как приготовить натуральное удобрение для огурцов из всего, что есть под рукой, поделились советами, как замульчировать огурцы крапивой.
Крапива — это не просто растение, а настоящая зеленая аптека, которая приносит пользу не только людям, но и овощным культурам, пишет AgroMark.
Она богата полезными веществами:
• Макро- и микроэлементы: Кальций (Ca), Калий (K), Железо (Fe), Медь (Cu), Цинк (Zn), Магний (Mg), Азот (N).
• Витамины: А и С.
Именно поэтому мульча из крапивы имеет множество преимуществ, и ваши огурцы будут чувствовать себя отлично! Чтобы приготовить такую мульчу, просто соберите жгучую листву и стебли крапивы и нарежьте их на небольшие части — так будет удобнее использовать. Затем распределите измельченную крапиву по грядке с огурцами.
Постепенно разлагаясь под воздействием влаги, солнца, ветра и микроорганизмов, крапива будет отдавать огурцам все свои ценные питательные вещества.
Кроме того, мульча из крапивы:
• Защищает почву и корни растений от пересыхания.
• Предотвращает появление улиток и других вредителей благодаря своим жгучим свойствам.
• Улучшает структуру и минеральный состав почвы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно приготовить и применять удобрение из крапивы, а также о том, как правильно и эффективно использовать крапиву на огороде.
Фото: pixabay.com114
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