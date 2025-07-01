Огурцы отблагодарят урожаем: готовим для них «одеяло» из кропивы

Опытные огородники, ранее рассказавшие, как приготовить натуральное удобрение для огурцов из всего, что есть под рукой, поделились советами, как замульчировать огурцы крапивой.

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Крапива — это не просто растение, а настоящая зеленая аптека, которая приносит пользу не только людям, но и овощным культурам, пишет AgroMark.

Она богата полезными веществами:

• Макро- и микроэлементы: Кальций (Ca), Калий (K), Железо (Fe), Медь (Cu), Цинк (Zn), Магний (Mg), Азот (N).

• Витамины: А и С.

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Именно поэтому мульча из крапивы имеет множество преимуществ, и ваши огурцы будут чувствовать себя отлично! Чтобы приготовить такую мульчу, просто соберите жгучую листву и стебли крапивы и нарежьте их на небольшие части — так будет удобнее использовать. Затем распределите измельченную крапиву по грядке с огурцами.

Постепенно разлагаясь под воздействием влаги, солнца, ветра и микроорганизмов, крапива будет отдавать огурцам все свои ценные питательные вещества.

Кроме того, мульча из крапивы:

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• Защищает почву и корни растений от пересыхания.

• Предотвращает появление улиток и других вредителей благодаря своим жгучим свойствам.

• Улучшает структуру и минеральный состав почвы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как правильно приготовить и применять удобрение из крапивы, а также о том, как правильно и эффективно использовать крапиву на огороде.

Фото: pixabay.com

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