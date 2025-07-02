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Ястремская с огненным маникюром сенсационно выбила с Уимблдона вторую ракетку мира (видео)
Одна из сильнейших теннисисток Украины Даяна Ястремская (42-я в рейтинге WTA), впервые рассказавшая о своем парне, блестяще стартовала на турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне с общим призовым фондом 71 миллион 630 тысяч долларов.
В матче первого раунда 25-летняя одесситка сенсационно заставила капитулировать чемпионку US Open-2023 и «Ролан Гаррос"-2025, 2-ю ракетку мира 21-летнюю Коко Гауфф из США. В первой партии Даяна вырвала победу на тай-брейке — 7:6 (3), а во второй — разбила титулованную соперницу — 6:1.
«Первое, что я хочу сказать, это то, что этот корт вызывает у меня множество приятных воспоминаний. Я играла здесь в юниорском финале Уимблдона, — рассказала после победы Даяна Ястремская. — Он подарил мне множество эмоций. Думаю, сегодня был отличный матч. Я действительно была в огне. У меня даже ногти горят (украинка продемонстрировала трибунам маникюр. — Авт.).
Играть с Коко — это нечто особенное. Мы играли четыре раза. Счет 3:1 в ее пользу. Она отличный игрок и отличный человек. У нас очень хорошие отношения. Мне очень понравилось. Эти корты созданы для величайших игроков. Я очень благодарна за то, что нахожусь на этом корте. Спасибо за поддержку".
#Wimbledon pic.twitter.com/W2zB5CCrNG— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025
Успех на старте турнира в Лондоне (украинка впервые с февраля 2022 года обыграла теннисистку из топ-5 мирового рейтинга) принес Ястремской, которую не так давно пытались выдворить из США, 136 117 долларов «грязными». Следующей соперницей украинки станет 23-летняя «нейтральная» россиянка Анастасия Захарова (95-я), неожиданно победившая олимпийскую чемпионку Викторию Азаренко (87-я) из беларуси — 6:2, 2:6, 6:1.
Добавим, что, кроме Ястремской, во второй круг Уимблдона пробились еще две украинки. Элина Свитолина (13-я) на старте победила Анну Бондар (75-я) из Венгрии — 6:3, 6:1, а Юлия Стародубцева (68-я) оказалась сильнее британки Франчески Джонс (117-я) — 1:6, 6:3, 6:1. А вот Марта Костюк (26-я) прекратила борьбу на Туманном Альбионе, сенсационно проиграв словенке Веронике Эрьявец (171-я) — 6:3. 3:6, 4:6.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальная уроженка москвы получит 77 тысяч евро за позор на Уимблдоне.
Фото WTA
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