«Было бы так трудно ему доверять»: Пэрис Хилтон рассказала, какие мужчины ей нравятся

Пэрис Хилтон, отметившая особый день с мужем Картером, призналась, что ей нравятся парни-«ботаники». Во время нового эпизода подкаста The Burnouts 44-летняя предпринимательница присоединилась к ведущим Фиби Гейтс и Софии Кианни, чтобы поговорить об отношениях, тревожных сигналах и о том, что делает человека действительно достойным свиданий.

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«Вы хотите найти ребят из маленького городка, которые просто милые и добрые и не имеют всех этих приложений для знакомств и странных вещей, — сказала Хилтон. — Было бы так тяжело доверять парням, которые хотят постоянно встречаться… Я думаю, что именно „ботаники“ — то, что нужно».

Ее совет сразу же получил одобрение от 22-летней Гейтс и 23-летней Кианни, которые согласились с точкой зрения Пэрис, пишут The News.

Хилтон, вышедшая замуж за бизнесмена Картера Реума в 2021 году, знает, о чем говорит, когда речь идет о поиске кого-то, кто принесет стабильность и благополучие. Они были друзьями годами, прежде чем в 2019 году между ними вспыхнул роман. Сейчас у них двое маленьких детей — сын Феникс, 2 года, и дочь Лондон, 1 год.

В том же эпизоде подкаста у Пэрис спросили, как она справляется со своей личной жизнью, одновременно занимаясь карьерой. Хилтон откровенно рассказала о трудностях и поддержке, которая все изменила.

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«Знаете, некоторые мужчины становятся очень неуверенными, им сложно быть с успешной женщиной, — сказала она. — Мой муж — полная противоположность любого человека, с которым я была ранее, и это невероятное ощущение — испытывать такую поддержку и вдохновение…»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе семейный дом Пэрис Хилтон сгорел на ее глазах.

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