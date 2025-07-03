МВФ поддержал рост налогов в Украине: кого могут обязать платить 23%

Еще в конце апреля Кабинет министров Украины предложил принять законопроект о налогообложении онлайн-торговли подоходным налогом и военным сбором, в общей сложности — 23%. Хотя документ с тех пор не принят, саму идею позитивно оценили в Международном валютном фонде и отметили, что законопроект необходимо принять как можно быстрее. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на текст Меморандума с МВФ. Фонд отмечает, что это поможет вывести значительный и растущий сектор экономики из тени.

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Так, по мнению МВФ, Украина должна быстро принять законопроект, предусматривающий налогообложение и раскрытие банковской тайны относительно движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие. Это позволит Государственной налоговой службе получать данные от операторов цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих их без регистрации частного предпринимательства или использования упрощенной системы налогообложения. Полученные же данные позволят контролировать своевременность, точность и полноту декларирования таких доходов, а также увеличат налогооблагаемую базу, что повысит налоговые поступления.

Отметим, что государственный бюджет Украины испытывает дефицит в 412 млрд грн на нужды обороны, из которых 147,5 млрд грн хотят получить от увеличения налоговых поступлений. При этом, как сообщали «ФАКТЫ», количество ФОПов, которые ликвидируются в 2025-м году, почти вдвое больше, чем количество открываемых.

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