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Книга рецептов

Маринованная моцарелла: простой рецепт настоящего деликатеса

22:01 3 июля 2025
Маринованная моцарелла. Фото Эллы Ивановой

Вы видели, сколько стоит баночка маринованной моцареллы в магазинах? Достаточно дорого. А в домашних условиях это обойдется намного дешевле. К тому же вы можете добавлять ваши любимые специи. А главное — добавляйте только все натуральное. Натуральная еда — залог здоровья. Помните об этом. И старайтесь не лениться — готовить дома, заботясь о здоровье своем и родных.

Рецептом деликатесной маринованной моцареллы с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.

— Приготовим деликатесную маринованную моцареллу, это очень просто и легко, — говорит Элла Иванова. - Можно добавить ее в салат или сделать с ней бутерброд. Думаю, такая моцарелла понравится вашим родным и близким.

Маринованная моцарелла

400 г моцареллы

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1 апельсин

Любое растительное масло

1 красная луковица

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1 зубок чеснока

Зелень

Перчик чили

Соль по вкусу

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1 чайная ложка меда

1 столовая ложка яблочного уксуса

Шарики моцареллы поместить в банку и дополнить остальными ингредиентами, залив растительным маслом. На ночь поместить в холодильник.

И приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить очень вкусную пиццу с моцареллой на жидком тесте.

Фото Эллы Ивновой

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