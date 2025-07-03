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Маринованная моцарелла: простой рецепт настоящего деликатеса
Вы видели, сколько стоит баночка маринованной моцареллы в магазинах? Достаточно дорого. А в домашних условиях это обойдется намного дешевле. К тому же вы можете добавлять ваши любимые специи. А главное — добавляйте только все натуральное. Натуральная еда — залог здоровья. Помните об этом. И старайтесь не лениться — готовить дома, заботясь о здоровье своем и родных.
Рецептом деликатесной маринованной моцареллы с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова.
— Приготовим деликатесную маринованную моцареллу, это очень просто и легко, — говорит Элла Иванова. - Можно добавить ее в салат или сделать с ней бутерброд. Думаю, такая моцарелла понравится вашим родным и близким.
Маринованная моцарелла
400 г моцареллы
1 апельсин
Любое растительное масло
1 красная луковица
1 зубок чеснока
Зелень
Перчик чили
Соль по вкусу
1 чайная ложка меда
1 столовая ложка яблочного уксуса
Шарики моцареллы поместить в банку и дополнить остальными ингредиентами, залив растительным маслом. На ночь поместить в холодильник.
И приятного аппетита!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить очень вкусную пиццу с моцареллой на жидком тесте.
Фото Эллы Ивновой170
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