Маринованная моцарелла: этот деликатес обойдется гораздо дешевле, чем в магазине
Мариновать в специях можно не только овощи или рыбу, но и сыр. Такой сыр стоит в магазине дорого. Но деликатес можно приготовить и в домашних условиях. Сделайте это в ближайшее время и убедитесь, что это легко и выгодно. А о великолепном вкусе и говорить не приходится.
Рецепт кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой стоит взять на заметку. Такое блюдо наверняка понравится вашим родным и близким. Готовьте с удовольствием и интересом! Экспериментируйте на кухне, как это делает Элла Иванова, открывая для себя новые необычные вкусы.
— Маринованная моцарелла готовится очень просто, — говорит Элла Иванова. — Это невероятно вкусно. Маринованная моцарелла сделает ваш обед или ужин особенным. Подавайте еду красиво и аппетитно.
Маринованная моцарелла
- 100 г мини-моцареллы
- 1 зубок чеснока
- Растительное масло
- Соль
- Немного меда
- 1 чайная ложка лимонного сока или винного уксуса
- Болгарский перец
- Перчик чили
- Белый перец
В банку поместить моцареллу, а далее добавлять по очереди все ингредиенты. Поместить в холодильник на пару часов.
И приятного аппетита!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт «яркого и вкуснющего» маринованного салата от фудэксперта Светланы Левицкой.
Фото из альбома Эллы Ивановой331
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