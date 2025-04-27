Маринованная моцарелла: этот деликатес обойдется гораздо дешевле, чем в магазине

Мариновать в специях можно не только овощи или рыбу, но и сыр. Такой сыр стоит в магазине дорого. Но деликатес можно приготовить и в домашних условиях. Сделайте это в ближайшее время и убедитесь, что это легко и выгодно. А о великолепном вкусе и говорить не приходится.

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Рецепт кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой стоит взять на заметку. Такое блюдо наверняка понравится вашим родным и близким. Готовьте с удовольствием и интересом! Экспериментируйте на кухне, как это делает Элла Иванова, открывая для себя новые необычные вкусы.

— Маринованная моцарелла готовится очень просто, — говорит Элла Иванова. — Это невероятно вкусно. Маринованная моцарелла сделает ваш обед или ужин особенным. Подавайте еду красиво и аппетитно.

Маринованная моцарелла 100 г мини-моцареллы

1 зубок чеснока

Растительное масло

Соль

Немного меда

1 чайная ложка лимонного сока или винного уксуса

Болгарский перец

Перчик чили

Белый перец

В банку поместить моцареллу, а далее добавлять по очереди все ингредиенты. Поместить в холодильник на пару часов.

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И приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт «яркого и вкуснющего» маринованного салата от фудэксперта Светланы Левицкой.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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