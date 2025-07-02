Распространяли российскую пропаганду: YouTube заблокировал каналы нардепов

YouTube заблокировал на территории Украины каналы, бывшего народного депутата Игоря Мосийчука и нардепа Артема Дмитрука за распространение российской пропаганды.



Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

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«Заблокирован новый канал бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой России. Также заблокирован канал Артема Дмитрука, который подозревается в незаконном пересечении государственной границы, является фигурантом уголовного производства и объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Против обоих политиков были введены санкции СНБО, введенные в действие указами президента Украины от 25 мая и 22 июня.

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Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на ведение бизнеса и осуществлять финансовые операции, а также запрет на участие в торговле, публичных закупках и приватизации.

Мосийчук, после вторжения россии в Украину, уехал в одну из европейских стран, продолжает распространять российскую пропаганду, в частности о биолаборатории, обвиняет украинские власти в убийствах, критикует президента Зеленского. Его Telegram-канал стал источником вражеской пропаганды.

Нардеп Артем Дмитрук неоднократно защищал русскую православную церковь, вносил залог за задержанного за госизмене попа московского патриархата, обвинял ВСУ в «зверствах» в Курской области.

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После того, как в публичном пространстве появилась информация о подготовке его задержания, Дмитрук 24 августа 2024 незаконно пересек границу с Молдовой. Позже он оказался в Европе, откуда продолжал декларировать свою толерантность диктаторскому режиму путина и распространял кремлевские антиукраинские нарративы.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Зеленский лишил митрополита Онуфрия украинского гражданства за поддержку политики русской православной церкви и патриарха кирилл, благословившего вооруженную агрессию россиян.

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