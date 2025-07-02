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Гороскоп

Рыбам «Башня» и перемены, Скорпионам «Императрица» и внутреннее пробуждение: гороскоп на четверг, 3 июля

19:54 2 июля 2025
Карты Таро, фото из открытых источников

Июль может стать переломным моментом для многих знаков зодиака. Четверг, 3 июля — отличный день для того, чтобы отпустить тревоги, проанализировать свои действия и с уверенностью двигаться вперед. Что ожидает каждого представителя зодиакальной семьи, рассказывает Таро-гороскоп на 3 июля.

Овен — Семерка Денариев
Овны могут почувствовать некоторое разочарование из-за того, что результаты проделанной работы не оправдали ожиданий. Это не повод сдаваться. Иногда успех требует чуть больше времени, чем нам бы хотелось. Позвольте себе немного отдохнуть и восстановить силы, прежде чем идти дальше.

Телец — Десятка Мечей
У Тельцов день может не заладиться. Не исключены конфликты или неожиданное разочарование от действий близкого человека. Но все, что доставляло вам тревогу, подходит к концу, оставляя место новому. Не бойтесь отпустить то, что больше не служит вам.

Близнецы - Паж Денариев
Близнецы могут неожиданно получить приятную новость, связанную с деньгами или новыми возможностями для заработка. Но не стоит бросаться на первое попавшееся предложение. Обдумайте все до мелочей, особенно если дело связано с финансами. Ваша гибкость будет ключом к успеху.

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Рак — Рыцарь Денариев
Раки на пороге перемен. Иногда нужно рискнуть, чтобы ощутить вкус настоящей свободы. Любые изменения будут успешными, если они тщательно обдуманы. Не бойтесь выходить за рамки — в этот день у вас получится многое.

Лев — Верховная Жрица
Львам важно обратить внимание на свои эмоции и интуицию. Возможно, вы начнете видеть вещи, ранее ускользающие от вашего внимания. Прислушайтесь к знакам, которые посылает вам жизнь, полагайтесь на свою интуицию.

Дева — Девятка Кубков
Девам день даст мощный заряд энергии. Вы получите удовлетворение от собственных решений. Будьте открыты к новым возможностям, но не теряйте контроля. В этот день вы можете завести полезные знакомства.

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Весы — Десятка Денариев
Весам лучше сосредоточиться на доме, семье и самых близких. Сейчас самое время проявить участие и внимание. День благоприятен для укрепления родственных связей, создания традиций и воспоминаний. Ваши действия могут заложить основу долгосрочной гармонии.

Скорпион — Императрица
Скорпионы вступают в фазу роста, восстановления и внутреннего пробуждения. Это отличное время для творческих проектов и укрепления отношений. Вы ощущаете, что пора что-то начинать. Любое начинание, идущее от сердца, принесет благополучие.

Стрелец — Верховный Жрец
Стрельцам лучше не предпринимать активных шагов, а сосредоточиться на осознании своих целей и истинных желаний. Необходимо прислушаться к мудрому совету. Все важные решения лучше перенести, чтобы не ошибиться.

Козерог — Король Жезлов
Козерогам давно пора действовать. Но главное — не перегнуть палку и сохранять уважение к окружающим. Ваш темп и креативность помогут вам преодолеть все преграды.

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Водолей — Четверка Жезлов
Для Водолеев наступает время, чтобы наладить отношения, устроить домашний вечер или встретиться с друзьями. Даже короткое теплое общение зарядит вас позитивом. Отпустите тревоги. Гармония и стабильность принесут вам радость.

Рыбы — Башня
Рыбы на пороге мощных перемен, иногда не самых приятных. Но перемены освобождают путь для нового и настоящего. Не стоит держаться за то, что уже давно изжило себя. После шторма обязательно наступит ясная погода. Главное — не сопротивляться.

О том, какие знаки зодиака неожиданно разбогатеют в июле, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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