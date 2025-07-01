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Дроны поразили электромеханический завод в российском Ижевске (видео)
В россии, регионы которой находились под атакой с воздуха в ночь на 1 июля, «добрые» дроны долетели до столицы Удмуртской Республики — Ижевска, что в 1300 км от границы россии с Украиной.
Как сообщает ASTRA, в городском аэропорту ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов с целью обеспечения безопасности.
Тем временем в сеть выкладывают видео с атакой дронов-камикадзе, целью которых мог быть электромеханический завод «Купол».
Местные власти подтверждают, что атаке подверглось «одно из предприятий Ижевска», и сообщают о пожарах.
«Купол» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса россии, входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей», как одно из главных предприятий-производителей.
После российского вторжения в Украину, в июле 2023 года на заводе началось производство ударных беспилотников «Гарпия-А1», которые используют двигатели и комплектующие из Китая. «Купол» внесен в санкционные списки ЕС, США, Канады, Украины и Швейцарии.
Ранее в Генштабе ВСУ подтверждали удар по Елабуге в Татарстане, где размещается предприятие по производству дронов-камикадзе, которые применяют для ударов по Украине.
Фото — скриншот170
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