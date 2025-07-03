- 09:24 В Украине вырастет минимальная пенсия: о каких суммах идет речь
- 08:56 550 «Шахедов» и ракет атаковали Украину: основное направление удара — Киев
- 08:16 Тельцам нужен план действий, а Рыбам пора уделить время семье: гороскоп на 4 июля
- 03.07 22:28 Что означают сувениры с «глазом»: некоторые нюансы вы наверняка не знали
- 03.07 22:01 Маринованная моцарелла: простой рецепт настоящего деликатеса
- 03.07 21:32 Все еще впереди: Орландо Блум о новой жизни после разрыва с Кэти Перри
- 03.07 21:03 Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент
- 03.07 20:36 Получил семь ранений на фронте: на Луганщине погиб гранатометчик со Львовщины
- 03.07 20:09 Ястремская после сенсации на Уимблдоне победила на тай-брейке неуступчивую россиянку
- 03.07 20:09 Котлеты из пшена: бюджетное блюдо, которое понравится каждому
- 03.07 19:46 Революция в использовании дронов или просто подставка: на передовой заметили странное использование FPV-дронов
- 03.07 19:20 Картошка фри, блинчики, мороженое: популярная певица поразила своим рационом
Россияне ударили дроном по многоэтажке в Одессе, а украинские беспилотники атаковали завод в Липецкой области (фото, видео)
В ночь на 3 июля противник атаковал Украину 52-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.
Противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА (22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряно/подавлено РЭБ).
Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации, сообщили в воздушных силах.
Тяжелая ночь была в Одессе. В результате российской атаки пострадали пять человек, среди них — двое детей.
По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В квартирах одесситов возникли пожары, оперативно ликвидированные нашими пожарными. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.
"Пять человек пострадали, двое из них - мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно" , - отметил Кипер.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что находиться в доме небезопасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания – это позволит определить дальнейшие действия.
Утром российские войска атаковали дроном мужчину в Херсоне. Его доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и обломочными ранениями лица и ноги, сообщили в ОВА.
Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частный автомобиль.
По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, пожилая женщина ранена в результате вражеской атаки по Пологовскому району.
Было неспокойно и в стране агрессора. Российское минобороны сообщило, что в минувшую ночь средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Вместе с тем, дроны снова атаковали предприятие, работающее на российский ВПК. Речь идет о заводе «Энергия» в Ельце Липецкой области, который атакован второй раз за последние 3 месяца.
На территории самого предприятия возник пожар.
Как сообщали «ФАКТЫ», завод уже был атакован в ночь на 23 мая. Завод ПАО «Энергия» специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в разных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс. В результате той атаки вспыхнул один из цехов, были ранены 9 работников предприятия.192
Читайте нас в Facebook
Финансовые бонусы и романтические моменты: конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака