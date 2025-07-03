Россияне ударили дроном по многоэтажке в Одессе, а украинские беспилотники атаковали завод в Липецкой области (фото, видео)

В ночь на 3 июля противник атаковал Украину 52-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

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Противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА (22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряно/подавлено РЭБ).

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 7 локациях, а также падение сбитых — на 1 локации, сообщили в воздушных силах.

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Тяжелая ночь была в Одессе. В результате российской атаки пострадали пять человек, среди них — двое детей.

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По информации руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, поврежден многоэтажный жилой дом и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В квартирах одесситов возникли пожары, оперативно ликвидированные нашими пожарными. 6 квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.

"Пять человек пострадали, двое из них - мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно" , - отметил Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что находиться в доме небезопасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания – это позволит определить дальнейшие действия.

Утром российские войска атаковали дроном мужчину в Херсоне. Его доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и обломочными ранениями лица и ноги, сообщили в ОВА.

Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, пожилая женщина ранена в результате вражеской атаки по Пологовскому району.

Было неспокойно и в стране агрессора. Российское минобороны сообщило, что в минувшую ночь средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вместе с тем, дроны снова атаковали предприятие, работающее на российский ВПК. Речь идет о заводе «Энергия» в Ельце Липецкой области, который атакован второй раз за последние 3 месяца.

На территории самого предприятия возник пожар.

Как сообщали «ФАКТЫ», завод уже был атакован в ночь на 23 мая. Завод ПАО «Энергия» специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в разных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс. В результате той атаки вспыхнул один из цехов, были ранены 9 работников предприятия.

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