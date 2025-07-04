В последнюю секунду оттолкнул побратима и принял удар дрона: на Сумщине погиб защитник из Винницкой области

Невыразимое горе принесла Украине российская агрессия. Защищая украинскую землю, 29 июня в результате поражения FPV-дроном под Юнаковкой Сумской области погиб Александр Вуглицкий. В августе ему должно было исполниться 29 лет, сообщает Якушинецкая громада.

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«Саша был очень сообразительным и любознательным, а главное — очень добрым. Усердно учился, любил футбол, имел много друзей. После окончания школы изъявил желание связать свою жизнь с педагогической нивой. Поступил в педколледж Винницы на факультет физического воспитания. Далее было заочное обучение в педуниверситете. Когда Александру исполнилось 20 лет, он подписал контракт и вступил в ряды ВСУ. По окончании контракта уволился и работал на почте.

В 2018 году встретил свою судьбу, любимую Аленочку. В 2020 году на свет появился первенец Дмитрик. Александр был молодым, но очень заботливым отцом", — говорится в сообщении.

2022 год. Проклятая война. Саша, не раздумывая, отправил жену с сыном из города, и вместе с друзьями, с которыми проходил службу по контракту, отправился в свою часть. 26 февраля воин был мобилизован в ряды ВСУ.

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«Весной 2024-го принял в свои объятия еще одно маленькое счастье, сыночка Данилка. Очень гордился тем, что он отец двух сыновей. Между службой помогал жене растить деток.

В декабре 2024-го присоединился к 95-й ДШВ. Был оператором дрона. Достойно нес службу, четко и взвешенно выполнял боевые задачи. С помощью своей «птички» уничтожил не одного проклятого захватчика. Когда услышал, что рядом произошла беда с ребятами, не колеблясь бросился на помощь. Сделал все возможное, и до приезда «эвака» квалифицированно оказал домедицинскую помощь, сделал все, чтобы спасти жизни побратимов. И спас. Потом услышал искренние слова благодарности от родных спасенных.

И тут настал тревожный день, Саша пропал со связи. Родные сначала говорили себе, что он отдыхает, потом надеялись, что заглушили связь, но, когда уже почти сутки связь не появлялась, начали бить тревогу. Им сообщили, что в последнюю секунду Саша оттолкнул побратима и принял удар дрона на себя", — пишут земляки.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 31-летнего командира боевой машины из Львовской области, который не пережил тяжелого ранения.

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