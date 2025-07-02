Был человеком чести: 31-летний командир боевой машины из Львовской области не пережил тяжелого ранения

Он не дожил до победы, но приблизил ее своей жизнью. Жители села Задворье Львовской области с скорбью провели в последний путь защитника — 31-летнего Андрея Татчина. Его жизнь унесла страшная война, сообщает Красненская громада:

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«На военную службу Андрей пошел в 2022 году, с началом полномасштабного вторжения. Младший сержант занимал должность командира боевой машины. За свою преданность и мужество был награжден нагрудным знаком „За образцовую службу“ — согласно приказу министра обороны Украины № 582 от 16 мая 2023 года».

По словам побратимов, Андрей был человеком чести, верным присяге, примером для всех. Своей жизнью и службой он показал силу духа, достоинство и любовь к Родине.

«Андрей во время выполнения боевых заданий получил ранение, проходил долгое лечение. 27 июня 2025 года во львовской больнице его сердце остановилось…» — сообщили в громаде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, которого тяжело ранили на Курщине. Около месяца в больнице боролись за жизнь Дмитрия Бойчука.

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