9 месяцев теплилась надежда: 27-летний воин с Ровенщины вернулся с поля боя «на щите»

Спокойный, трудолюбивый, с добрым сердцем и искренним словом, он всегда был рядом, когда кто-то нуждался в поддержке. Любил футбол, играл от души, по-честному. Друзья ценили его за надежность, открытость и простую человеческую искренность. Когда пришло время ответственности, не избегал ее и мужественно исполнил свой долг, став на защиту родной земли. Но вражеский снаряд оборвал жизнь Михаила Шупрудько, сообщает Березновский городской совет.

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«Образование по специальности монтажника гипсокартонных конструкций Михаил получил в городе Ровно. В мирной жизни работал на местных предприятиях и сезонных работах. Ему было всего 27 лет», — говорят земляки.

Солдат, гранатометчик специальной роты, защищал Украину с июня 2024 года. Верный присяге, он погиб 15 сентября 2024 года в Донецкой области. Долгое время считался пропавшим без вести. Но на днях семья получила печальное известие. Похоронили воина в родной Балашивке. У Михаила остались мама — Татьяна Ивановна, папа Вячеслав Федотович и брат Андрей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе погиб отец двоих детей с Ровенщины, рассказывавший о том, что смерть трижды его обходила.

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