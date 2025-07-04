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Пока у родителей разборки: дочь Джоли и Питта раскрыла тайну своего парня
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли, которая сменила имя, недавно была замечена на улице со своим предполагаемым парнем. Это произошло через несколько месяцев после того, как ее родители официально оформили свой давний развод, пишет The News. 1 июля 19-летняя девушка, о романтических отношениях которой со своим партнером по танцам ходят слухи уже более месяца, сначала заглянула в студию, а затем отправилась на ужин вместе со своим потенциальным возлюбленным.
Шайло, которая попала в заголовки газет в начале этого года после подачи юридических документов на удаление «Питт» из своей фамилии в свой 18-й день рождения, который состоялся 27 мая 2024 года, была в приподнятом настроении.
Согласно фотографиям, Шайло, которая является первым биологическим ребенком Джоли и Питта, смеялась со своим спутником, когда они выходили из машины и заходили в суши-ресторан в Лос-Анджелесе.
Слухи о романтических отношениях между ними начали распространяться в мае.
Напомним, Джоли и Питт завершили свою восьмилетнюю судебную тяжбу в декабре 2024 года, положив конец их громкому разводу, который начался в 2016 году, и поделили имущество.264
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