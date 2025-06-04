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Больше не Шайло: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сменила имя

14:53 4 июня 2025
Шайло Джоли сменила имя. Фото из соцсетей

Дочь Брэда Питта и Анаджелины Джоли, недавно заметившая 19-летие, сменила имя.

Как пишет PageSix, на днях в Лос-Анджелесе состоялась презентация бренда Isabel Marant, и в пресс-релизе по ее итогам Шайло значилась как хореограф одного из танцевальных номеров, однако не под своим именем, а под именем Ши Джоли (Shi Joli вместо Shilon Jolie).

Фото с фанатской страницы в соцсетях shilohjoliefan

Следует отметить, что Шайло несколько лет серьезно занимается танцами. Тот факт, что она самостоятельно ставит хореографические номера на сцене, в сети назвали новым этапом ее увлечения. В СМИ также предположили, что новое имя Шайло станет ее сценическим псевдонимом.

Фото с фанатской страницы в соцсетях shilohjoliefan

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Ранее на фоне скандального развода своих родителей Шайло, старшая биологическая дочь Джоли и Питта, отказалась от фамилии отца, взяв фамилию матери. По документам она теперь Шайло Нувель Джоли.

Фото со страницы фанов shilohjoliefan

Сообщалось, что тогда актер был «осведомлен о событии» и «расстроен». О решении не использовать фамилию Питта также заявляли двое приемных детей пары — Захара и Мэддокс.

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Недавно 61-летний Питт прокомментировал завершение громкого развода с Анджелиной. На вопрос GQ, испытал ли он «облегчение», он ответил: «Нет, я не думаю, что это было чем-то особенным. Просто что-то приходит к завершению. Юридически».

Напомним, что помимо увлечения танцами Шайло имеет и актерский опыт: еще маленькой она сыграла в фильме «Малифисента», где ее мать исполнила главную роль.

Фото со страницы фанов shilohjoliefan

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