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Шоу-бизнес

«Видим участников насквозь»: Ольга Мартыновская оправдалась за выбор победителя «МастерШеф»

17:45 3 июля 2025
Шеф-повар, судья проекта &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартыновская

Известный шеф-повар, судья проекта «МастерШеф» Ольга Мартыновская, которая недавно рассказала о своей слабости, обратилась к сети. Она объяснила свое отношение к выбору победительницы кулинарного реалити, которое вызвало негодование среди поклонников шоу. Ответила на упреки о якобы заангажированности судей проекта и вспомнила собственный опыт участия в «МастерШеф».

«Когда я, участница третьего сезона «Мастер Шеф», Оля из Юрьевки, попала в финал, многие говорили: «ей не нужна победа, потому что она УЖЕ была в Париже», — написала Ольга. — Еще на форумах (тогда они существовали, о ужас) писали, что я страшная, старая (мне было 24) и похожа на Ваенгу… кто-то говорил-говорил, а я шла себе дальше.

Пишут, что нам, судьям, кто-то заплатил. Мы с Эктором и Вовой могли бы возглавлять антикоррупционную комиссию, не то чтобы с кого-то брать взятки.

Мы здесь работаем и выполняем свои прямые профессиональные обязанности. Мы компетентны и разбираемся во вкусах и качестве блюд, продуктов. Мы пристально наблюдаем за каждым участником, его потенциалом, талантом, умением работать и проявляться. Мы видим и знаем все о них. И мы точно видим всех наших участников насквозь.

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Вышло так, что мы будто не поняли друг друга с нашим любимым зрителем. Не оправдали ожиданий. Но решение было принято в полном сознании и понимании ответственности за него".

На сообщение шеф-повара отреагировали поклонники проекта и победительница сезона Нэнси Топко.

«Я уважаю чужое мнение, и если вы болели за кого-то другого, это ваше право и я совсем не против, — написала победительница. — К счастью, я не собираюсь останавливаться и буду продолжать свое дело и дальше. А все благодаря судьям, лучшим шефам Украины, поверившим в меня».

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«Со всем уважением к Вам, Оля, сплошная Азия, сырой картофель в финале, украинский десерт пропитан саке в суперфинале, „шанс“ „аванс“ и т. д. — все это имеет привкус далеко НЕ высокой кухни», — прокомментировали блюда Нэнси в сети.

«То ощущение, когда 7 лет не смотрела „МастерШеф“, а после всего прочитанного появилось желание посмотреть этот сезон, — поддержали Мартыновскую. — Так что все всё сделали правильно».

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная шеф-повар мощно обратилась к подписчикам.

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