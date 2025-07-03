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Картошка фри, блинчики, мороженое: популярная певица поразила своим рационом (фото)

19:20 3 июля 2025
Анна Тринчер в Париже. Фото Instagram

Популярная актриса и певица Анна Тринчер, образ которой недавно раскритиковали в сети, поделилась впечатляющими фотографиями. Анна проводит отпуск в Париже и на своей странице в социальной сети делится впечатлениями и фотографиями из столицы Франции. Певица исследует Париж вместе с подругой. Они посещают рестораны, достопримечательности и побывали в «Диснейленде».

«Это было классно, — поделилась Анна после дня, проведенного в „Диснейленде“. — позволила себе побыть ребенком, прожила все эмоции. Ела, как ребенок, — картошка фри, блинчики с Нутеллой, мороженое. Ела целый день и ни в чем не отказывала. Кричала, когда хотела, смеялась, молчала, разглядывала. Просто испытала все эмоции, по которым так грустила, когда мы становимся взрослыми».

Анна выложила видео из самого дорогого заведения, где пьет кофе за 750 гривен, и показала подъем на Эйфелеву башню.

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«Мне идет Париж…» — написала певица.

Подписчики отреагировали на пост артистки в коротких комментариях.

«Шикарная», — добавили в ответ.

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«Кошечка», — написали в сети.

«Сияешь», — не сдержали впечатлений.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» судья «Зважених та щасливих», фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала об испытаниях во время большой войны.

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