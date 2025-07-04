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Как сохранить чемодан в идеальном виде на многие годы: сделать это легко и просто
Качественный чемодан стоит недешево, поэтому надо относиться к нему бережно. Эти рекомендации по уходу помогут вам сохранить его в хорошем состоянии долгие годы.
Прежде всего не перегружайте чемодан, иначе могут повредиться замки, ручки, колеса.
Возвращаясь из поездки, обязательно протрите чемодан влажной тряпочкой и дайте высохнуть поверхности.
Чтобы избежать загрязнений, используйте чехол — его можно приобрести в магазинах дорожных аксессуаров. При возможности упаковывайте чемодан в аэропорту в пленку.
Осмотрите чемодан на предмет исправности замков, колес, ручек. Если имеются неисправности, устраните их в ремонтной мастерской. Ведь нет ничего хуже, чем обнаружить отсутствие колесика или оторванную ручку непосредственно перед поездкой, особенно, если другого чемодана у вас нет.
Хранить чемодан следует в сухом месте, иначе он может подвергнуться воздействию плесени. На него не должны попадать прямые солнечные лучи, чтобы ткань не выцвела и не потеряла вид.
Не покупайте слишком маркий чемодан. Он красивый, пока новый. Но дорога есть дорога, и избежать загрязнения ткани практически невозможно.
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Фото из альбома Ольги Сметанской158
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