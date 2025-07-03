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Происшествия

Продолжение следует: прокуратура сообщила о подозрении киевскому таксисту, напавшему на Тоню Матвиенко

18:11 3 июля 2025
На Тоню Матвиенко напал таксист. Фото прокуратуры

Водитель такси, с которым возник конфликт у певицы Тони Матвиенко, получил подозрение в нанесении женщине легких телесных повреждений

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, заслуженную артистку Украины дважды ударил 63-летний мужчина.

В прокуратуре напомнили, что конфликт в такси начался после того, как водитель отказался закрыть окно в машине, о чем попросила пассажирка. Пассажирка заявила, что хочет прервать поездку и, когда автомобиль наконец-то остановился, вышла из нее. Водитель также вышел и ударил женщину.

Правоохранители выяснили, что водитель работает на службе такси 5 лет. Объясняя свои действия, мужчина сказал, что не хотел закрывать окно из-за жары. А вот о том, что распустил руки, сожалеет. По словам подозреваемого, он ударил женщину из-за того, что она «хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину».

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Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Материал «Дети не должны наблюдать, как родители ломаются»: певица Тоня Матвиенко о вызовах во время большой войны читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото прокуратуры

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