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Продолжение следует: прокуратура сообщила о подозрении киевскому таксисту, напавшему на Тоню Матвиенко
Водитель такси, с которым возник конфликт у певицы Тони Матвиенко, получил подозрение в нанесении женщине легких телесных повреждений
Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, заслуженную артистку Украины дважды ударил 63-летний мужчина.
В прокуратуре напомнили, что конфликт в такси начался после того, как водитель отказался закрыть окно в машине, о чем попросила пассажирка. Пассажирка заявила, что хочет прервать поездку и, когда автомобиль наконец-то остановился, вышла из нее. Водитель также вышел и ударил женщину.
Правоохранители выяснили, что водитель работает на службе такси 5 лет. Объясняя свои действия, мужчина сказал, что не хотел закрывать окно из-за жары. А вот о том, что распустил руки, сожалеет. По словам подозреваемого, он ударил женщину из-за того, что она «хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину».
Мужчине инкриминируют ч. 1 ст. 125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение.
Материал «Дети не должны наблюдать, как родители ломаются»: певица Тоня Матвиенко о вызовах во время большой войны читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото прокуратуры259
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