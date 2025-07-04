Меньше работы — больше зарплаты: за год средняя оплата труда в Украине выросла на 22%

Пока в Кабмине решили поднять минимальную заработную плату примерно на 8,5% в 2026-м году, рынок труда в Украине постоянно повышает среднюю зарплату из-за нехватки рабочих рук. В результате в июле средняя зарплата составляет 25 000 гривен, что на 22% больше, чем в июле 2024-го, когда она составляла 20 500 гривен.

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Такие данные приводит портал поиска работы Work.ua, который проанализировал 192,5 тыс. вакансий. Из этого числа наибольший удельный вес — 17,6% - вакансий приходятся на предложения зарплаты от 22 до 26 тысяч гривен. Меньше всего — 8% предложений, с зарплатой до 14 тысяч гривен.

Как и прежде, самая высокая средняя зарплата в Киеве — 30 тысяч гривен, затем идут Львов — 26 тысяч, Днепр и Одесса — по 24 тысячи, и замыкают список Черновцы с 23,5 тыс. грн.

При этом аналитики Work.ua отметили, что количество вакансий за год упало на 8% - с 97 872 в июле 2024-го до 90 304 вакансий на начало июля 2025-го. Вероятно, со снижением количества вакансий и связан рост средней зарплаты, предлагаемых в оставшихся.

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Как отмечает сайт «РБК-Украина» со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике от Минэкономики Украины, по итогам 1 квартала 2025-го средняя зарплата составила 23 460 гривен, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период в 2024-м. Чиновники связали это с дефицитом кадров и ростом нагрузки на рабочих, жесткой конкуренцией за специалистов. Также росту зарплат способствуют увеличение экономической активности, значительное количество людей трудоспособного населения за рубежом (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает ощутимые структурные дисбалансы на рынке труда и дефицит кадров.

Также в июне, как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых зарплатах для чиновников.

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